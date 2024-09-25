Во все тяжкие: Экономный наркоман пошёл под суд в Башкирии

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Однако стоит отметить, что это не первое его правонарушение: ранее он уже был осужден за аналогичные преступления. Суд, учитывая его криминальное прошлое и отсутствие стремления к исправлению, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев 10 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В результате он был взят под стражу прямо в зале суда.