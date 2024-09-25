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Posted 25 сентября, 10:53

Published 25 сентября, 10:53

Modified 25 сентября, 11:06

Updated 25 сентября, 11:06

Во все тяжкие: Экономный наркоман пошёл под суд в Башкирии

Во все тяжкие: Экономный наркоман пошёл под суд в Башкирии

25 сентября 2024, 10:53
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Мужчина перестал покупать запрещенные к свободному распространению вещества и сам стал химичить, сообщает Белебеевский городской суд, 24 сентября.

Согласно материалам дела, в феврале 2024 года 47-летний мужчина решил сэкономить и вместо привычных покупок в наркоторговле сам заказал дурманящие вещества через интернет. Дело дошло до того, что в апреле он, зная о местонахождении «тайника-закладки», отправился в лесной массив и «приобрёл» 2,7 грамма мефедрона.

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Сотрудники Отдела МВД России по Белебевскому району быстро пресекли его «хобби». Мужчина указал на место закладки, и наркотик был изъят. Но на этом его приключения не закончились. В мае 2024 года, находясь у знакомого, он решил заняться более серьезными делами: используя подручные средства и ингредиенты, он кустарным способом изготовил экстракт маковой соломы. Часть полученного вещества он употребил внутривенно, а оставшуюся часть хранил в полимерной бутылке на кухне.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Однако стоит отметить, что это не первое его правонарушение: ранее он уже был осужден за аналогичные преступления. Суд, учитывая его криминальное прошлое и отсутствие стремления к исправлению, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев 10 дней с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В результате он был взят под стражу прямо в зале суда.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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