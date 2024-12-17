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Декабрь
Застройку пустыря оценили в ₽34 млрд
17 декабря, 09:20
В Уфе разрабатывают новую планировку юго-западного склона за ₽50 млн
15 декабря, 06:31
Ноябрь
В ЖКХ Башкирии нашли нарушения закона
14 ноября, 16:28
БГПУ нарвался на проблемы с законом из-за снега
9 ноября, 07:36
Октябрь
Выплаты в Уфе выросли до ₽400000
14 октября, 11:21
В Башкирии продлили выплаты по ₽505000
8 октября, 19:26
Сентябрь
Чиновникопад усилился в Башкирии
27 сентября, 09:03
Чиновникопад продолжается в Башкирии
25 сентября, 18:08
Оставить Ишимбай без нормальной воды — ₽40 000
19 сентября, 10:41
В ХК «Салават Юлаев» — неожиданное пополнение
5 сентября, 17:30
СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии
5 сентября, 10:35
Минтранс Башкирии попал в новый коррупционный скандал
2 сентября, 12:35
Август
Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО
28 августа, 16:34
В Башкирии поменяют правила призыва в армию
26 августа, 14:22
Уфимский «Салават Юлаев» может потерять нападающего
20 августа, 09:40
Убийцу из Уфы отправили штурмовать посадки на СВО
16 августа, 06:57
Дорогу за ₽2 млрд построят в Башкирии
13 августа, 05:13
Заработать ₽50 000 на «Рекруте» в Башкирии смогут не все
7 августа, 09:34
Педофил-похититель из Башкирии хочет на СВО
Мигрант-преступник отделался менее чем пятью годами лишения свободы, сообщили в Госкомитете республики по делам юстиции.
5 августа, 15:17
Июль
Путин подписал указ о выплате ₽400 000
31 июля, 07:18

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