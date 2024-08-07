Заработать ₽50 000 на «Рекруте» в Башкирии смогут не все

Игорь Нурмухаметов во время обсуждения программы агитации службы по контракту в армии «Рекрут» в Башкирии рассказал на местном телеканале о подробностях выплат. Как известно, за каждого подписавшего контракт и прибывшего в часть приписки нового контрактника власти решили платить агитатору ₽50 000. Но эта выплата положена не всем. Игорь Нурмухаметов очертил круг профессий, которые стали исключением, так как, вероятно, в круг должностных обязанностей и так включена патриотическая повестка. Так, выплату ₽50 000 по программе «Рекрут» в Башкирии не получат чиновники государственного, регионального и муниципального уровня, а также военнослужащие и сотрудники органов правопорядка.