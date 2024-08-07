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Заработать ₽50 000 на «Рекруте» в Башкирии смогут не все

Заработать ₽50 000 на «Рекруте» в Башкирии смогут не все

7 августа 2024, 09:34
Фото: 1MI
Председатель регионального отделения ДОСААФ России Республики Башкортостан Игорь Нурмухаметов перечислил тех, кому выплата за агитацию на подписание контракта не положена.

Игорь Нурмухаметов во время обсуждения программы агитации службы по контракту в армии «Рекрут» в Башкирии рассказал на местном телеканале о подробностях выплат. Как известно, за каждого подписавшего контракт и прибывшего в часть приписки нового контрактника власти решили платить агитатору ₽50 000. Но эта выплата положена не всем. Игорь Нурмухаметов очертил круг профессий, которые стали исключением, так как, вероятно, в круг должностных обязанностей и так включена патриотическая повестка. Так, выплату ₽50 000 по программе «Рекрут» в Башкирии не получат чиновники государственного, регионального и муниципального уровня, а также военнослужащие и сотрудники органов правопорядка.

Напомним, программу «Рекрут» в Башкирии запустили в понедельник, 5 августа. Подробнее о выплате и механизме ее получения можно узнать из поста ниже.

Хабиров поручил выдавать по ₽50 000
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