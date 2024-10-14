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Posted 14 октября, 11:21

Published 14 октября, 11:21

Modified 14 октября, 17:19

Updated 14 октября, 17:19

Уфа подняла выплаты для контрактников на СВО

Выплаты в Уфе выросли до ₽400000

14 октября 2024, 11:21
Фото: 1MI

Уфа подняла выплаты для контрактников на СВО

В столице Башкирии увеличили размер единовременной денежной выплаты для уфимцев, заключивших контракт с Минобороны, сообщает в понедельник, 14 октября, мэрия города.

С 15 октября 2024 года уфимцы, заключившие контракт с Минобороны, смогут рассчитывать на увеличенную единовременную денежную выплату, соответствующий указ подписал мэр города Ратмир Мавлиев. Ранее сумма выплаты составляла 300 000 рублей, но теперь она возросла на 100 тысяч рублей.

— Чтобы получить эту выплату, нужно обратиться в один из военных комиссариатов Уфы. Процедура довольно проста: достаточно подать заявление в администрацию района по месту жительства или пребывания, — сообщает администрация Уфы.

Как ранее сообщал Mkset, в июле 2024 года по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова также была увеличена сумма выплат от региона — с 205 000 рублей до 505 000 рублей. Таким образом, при заключении контракта уфимцы могут рассчитывать на общую сумму в 1 305 000 рублей: 400 000 рублей от Минобороны, 505 000 рублей от Республики и 400 000 рублей от города.

В Башкирии продлили выплаты по ₽505000
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