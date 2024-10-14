Выплаты в Уфе выросли до ₽400000

Как ранее сообщал Mkset, в июле 2024 года по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова также была увеличена сумма выплат от региона — с 205 000 рублей до 505 000 рублей. Таким образом, при заключении контракта уфимцы могут рассчитывать на общую сумму в 1 305 000 рублей: 400 000 рублей от Минобороны, 505 000 рублей от Республики и 400 000 рублей от города.