Выплаты в Уфе выросли до ₽400000

Posted 14 октября, 11:21
Published 14 октября, 11:21
Modified 14 октября, 17:19
Updated 14 октября, 17:19
С 15 октября 2024 года уфимцы, заключившие контракт с Минобороны, смогут рассчитывать на увеличенную единовременную денежную выплату, соответствующий указ подписал мэр города Ратмир Мавлиев. Ранее сумма выплаты составляла 300 000 рублей, но теперь она возросла на 100 тысяч рублей.
— Чтобы получить эту выплату, нужно обратиться в один из военных комиссариатов Уфы. Процедура довольно проста: достаточно подать заявление в администрацию района по месту жительства или пребывания, — сообщает администрация Уфы.
Как ранее сообщал Mkset, в июле 2024 года по поручению Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова также была увеличена сумма выплат от региона — с 205 000 рублей до 505 000 рублей. Таким образом, при заключении контракта уфимцы могут рассчитывать на общую сумму в 1 305 000 рублей: 400 000 рублей от Минобороны, 505 000 рублей от Республики и 400 000 рублей от города.