В ЖКХ Башкирии нашли нарушения закона

Проблемы с законом Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору заимел сразу по двум пунктам. Так, Жилстройнадзор, гласит решение УФАС, «навязывал определенным хозяйствующим субъектам — теплоснабжающим организациям осуществление перерасчета (уменьшения) платы за отопление», а также совершал «незаконные обращения в суд» об обязании совершит перерасчёт.