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Posted 14 ноября, 16:28

Published 14 ноября, 16:28

Modified 14 ноября, 19:54

Updated 14 ноября, 19:54

В ЖКХ Башкирии нашли нарушения закона

В ЖКХ Башкирии нашли нарушения закона

14 ноября 2024, 16:28
Фото: 1MI.
Башкортостанский Жилстройнадзор попал под прицел антимонопольщиков — следует из документа УФАС по региону, опубликованного в четверг, 14 ноября.

Проблемы с законом Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору заимел сразу по двум пунктам. Так, Жилстройнадзор, гласит решение УФАС, «навязывал определенным хозяйствующим субъектам — теплоснабжающим организациям осуществление перерасчета (уменьшения) платы за отопление», а также совершал «незаконные обращения в суд» об обязании совершит перерасчёт.

По итогам разбирательств ведомству предписали устранить все найденные нарушения.

БГПУ нарвался на проблемы с законом из-за снега
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Ранее Mkset сообщал о том, что УФАС выявило сговор при заключении контракта на уборку снега со стороны колледжа БГПУ им. Акмуллы.

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