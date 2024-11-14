В ЖКХ Башкирии нашли нарушения закона

Posted 14 ноября, 16:28
Published 14 ноября, 16:28
Modified 14 ноября, 19:54
Updated 14 ноября, 19:54
Проблемы с законом Госкомитет Башкирии по жилищному и строительному надзору заимел сразу по двум пунктам. Так, Жилстройнадзор, гласит решение УФАС, «навязывал определенным хозяйствующим субъектам — теплоснабжающим организациям осуществление перерасчета (уменьшения) платы за отопление», а также совершал «незаконные обращения в суд» об обязании совершит перерасчёт.
По итогам разбирательств ведомству предписали устранить все найденные нарушения.
Ранее Mkset сообщал о том, что УФАС выявило сговор при заключении контракта на уборку снега со стороны колледжа БГПУ им. Акмуллы.