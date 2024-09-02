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Минтранс Башкирии попал в новый коррупционный скандал

Минтранс Башкирии попал в новый коррупционный скандал

2 сентября 2024, 12:35
Фото: 1MI
Федеральная антимонопольная служба начала проверку ведомства из-за непонятного финансирования заграничных поездок, сообщает соответствующий документ ФАС РБ.

Согласно материалам дела, Минтранс РБ заключил контракт на транспортное обслуживание делегаций местных чиновников в Абхазию с единственным исполнителем — ООО «Евротранс». Контракт на сумму 1 140 000 рублей был подписан в сентябре 2023 года без проведения конкурса. Это вызвало у антимонопольщиков подозрения в том, что между сторонами существовали предварительные договоренности, что является нарушением закона.

Важным моментом стало то, что Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан также оказалось вовлеченным в эту историю. Министерство транспорта РБ подало ходатайство о привлечении ведомства к делу в качестве лица, располагающего сведениями о ситуации. Это связано с тем, что именно это министерство инициировало необходимость организации транспортного обеспечения для делегации Республики Башкортостан в Абхазии.

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Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан приняла решение удовлетворить ходатайство и привлечь Министерство внешнеэкономических связей к участию в расследовании. Это означает, что теперь будут тщательно проверены все обстоятельства дела и действия всех участников.

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