Минтранс Башкирии попал в новый коррупционный скандал

Важным моментом стало то, что Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан также оказалось вовлеченным в эту историю. Министерство транспорта РБ подало ходатайство о привлечении ведомства к делу в качестве лица, располагающего сведениями о ситуации. Это связано с тем, что именно это министерство инициировало необходимость организации транспортного обеспечения для делегации Республики Башкортостан в Абхазии.