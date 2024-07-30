Кадровые перестановки в «Салавате Юлаеве» продолжаются

Известно, что в прошлом сезоне Сергей Шмелев выходил на лед в составе команды в рамках 48 матчей и суммарно принес её 28 (6+22) очков. Форвард принимал участие в розыгрыше Кубка Гагарина. В матчах за кубок он запомнился спортсменам и болельщикам одной результативной передачей.