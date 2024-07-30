Кадровые перестановки в «Салавате Юлаеве» продолжаются

Posted Сегодня, 04:38
Published Сегодня, 04:38
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Состав уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» покидает нападающий Сергей Шмелев. Контракт, ранее заключенный клубом с форвардом, действовал до конца хоккейного сезона 2024/25.
Известно, что в прошлом сезоне Сергей Шмелев выходил на лед в составе команды в рамках 48 матчей и суммарно принес её 28 (6+22) очков. Форвард принимал участие в розыгрыше Кубка Гагарина. В матчах за кубок он запомнился спортсменам и болельщикам одной результативной передачей.
Напомним, ранее в состав клуба вошли двое нападающих: 28-летний канадец Шелдон Ремпал и 19-летний американец Илья Хмелевский. Подробнее о том, какие перестановки произошли в хоккейном клубе и какие цели этим преследует его руководство, Mkset рассказывал здесь.