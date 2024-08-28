Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО

Прощание с погибшим военнослужащим состоялось в среду, 28 августа, в селе Старые Турбаслы. Известно, что Бакиев служил в звании рядового. Был ли мужчина мобилизован или же отправился в зону боевых действий по контракту с Минобороны — в публикации на ресурсах муниципальных властей не говорится.