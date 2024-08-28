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Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО

Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО

28 августа 2024, 16:34
Фото: Ленинский район Уфы / Vk
Уроженец Уфы Айдар Бакиев получил смертельное ранение в ходе прохождения службы, сообщили в пресс-службе администрации Ленинского района города.

Прощание с погибшим военнослужащим состоялось в среду, 28 августа, в селе Старые Турбаслы. Известно, что Бакиев служил в звании рядового. Был ли мужчина мобилизован или же отправился в зону боевых действий по контракту с Минобороны — в публикации на ресурсах муниципальных властей не говорится.

На траурной церемонии выступил ряд чиновников — среди них депутат Курултая, замглавы района и начальник местного военного комиссариата, а также социальный координатор.

Некролог гласит, что Бакиев окончил среднюю школу и отучился на автомеханика, с 2000 по 2002 годы проходил срочную службу. Дома у него остались трое детей.

Ранее Mkset сообщал о том, что с погибшим на СВО местным жителем простились в Зилаирском районе Башкортостана.

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