Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Прощание с погибшим военнослужащим состоялось в среду, 28 августа, в селе Старые Турбаслы. Известно, что Бакиев служил в звании рядового. Был ли мужчина мобилизован или же отправился в зону боевых действий по контракту с Минобороны — в публикации на ресурсах муниципальных властей не говорится.
На траурной церемонии выступил ряд чиновников — среди них депутат Курултая, замглавы района и начальник местного военного комиссариата, а также социальный координатор.
Некролог гласит, что Бакиев окончил среднюю школу и отучился на автомеханика, с 2000 по 2002 годы проходил срочную службу. Дома у него остались трое детей.
Ранее Mkset сообщал о том, что с погибшим на СВО местным жителем простились в Зилаирском районе Башкортостана.