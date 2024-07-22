Контрактникам увеличили выплаты в Башкирии

Напомним, прежде сумма выплаты составляла ₽205 000. С 10 июля эта сумма увеличилась до ₽505 000. Между тем документ гласит, что действовать такой порядок будет до 31 августа 2024 года. Планируют ли власти позже продлять сроки — не уточняется.