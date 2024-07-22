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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Контрактникам увеличили выплаты в Башкирии

Контрактникам увеличили выплаты в Башкирии

22 июля 2024, 09:59
Фото: 1MI
Сумма выросла сразу на 150% и составила ₽505 000, гласит постановление регионального правительства от 22 июля.

В Башкирии увеличили сумму единовременной выплаты для лиц, подписавших контракт с Министерством обороны. Нововведения начали действовать с 10 июля 2024 года.

Ранее власти региона уже сообщали о планах повысить эту сумму. При этом руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин отмечал, что с учётом всех льгот — в том числе муниципальных и федеральных — выплата будет достигать ₽1 млн.

Напомним, прежде сумма выплаты составляла ₽205 000. С 10 июля эта сумма увеличилась до ₽505 000. Между тем документ гласит, что действовать такой порядок будет до 31 августа 2024 года. Планируют ли власти позже продлять сроки — не уточняется.

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