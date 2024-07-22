Контрактникам увеличили выплаты в Башкирии

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В Башкирии увеличили сумму единовременной выплаты для лиц, подписавших контракт с Министерством обороны. Нововведения начали действовать с 10 июля 2024 года.
Ранее власти региона уже сообщали о планах повысить эту сумму. При этом руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин отмечал, что с учётом всех льгот — в том числе муниципальных и федеральных — выплата будет достигать ₽1 млн.
Напомним, прежде сумма выплаты составляла ₽205 000. С 10 июля эта сумма увеличилась до ₽505 000. Между тем документ гласит, что действовать такой порядок будет до 31 августа 2024 года. Планируют ли власти позже продлять сроки — не уточняется.