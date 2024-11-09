БГПУ нарвался на проблемы с законом из-за снега

Posted 9 ноября, 07:36
Published 9 ноября, 07:36
Modified 9 ноября, 07:38
Updated 9 ноября, 07:38
На какую сумму учреждение собиралось заключить контракт — не уточняется, в релизе лишь говорится, что он точно превышает ₽1 млн. Потенциальный подрядчик должен был чистить крыши колледжа от снега до марта 2025 года.
Как заметили правоохранители, заказчик при оформлении закупки не установил дополнительные требования к квалификации исполнителей — их необходимо прописывать как раз в случаях, когда сумма контракта превышает ₽1 млн.
Итоги закупки по решение антимонопольщиков отменили, в ведомстве также заявили, что в ближайшее время будет заведено административное дело.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы выявили многочисленные нарушения при уборке дворов города от снега. По итогам проверки неудовлетворительной оказалась работа коммунальщиков у каждого пятого дома.