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Posted 9 ноября, 07:36

Published 9 ноября, 07:36

Modified 9 ноября, 07:38

Updated 9 ноября, 07:38

В Уфе нашли нарушение при закупке на уборку снега с крыши колледжа

БГПУ нарвался на проблемы с законом из-за снега

9 ноября 2024, 07:36
Фото: 1MI.

В Уфе нашли нарушение при закупке на уборку снега с крыши колледжа

Колледж Башгоспедуниверситета получил нагоняй от антимонопольной службы за заказ на очистку кровли — сообщили в пресс-службе УФАС по Башкирии.

На какую сумму учреждение собиралось заключить контракт — не уточняется, в релизе лишь говорится, что он точно превышает ₽1 млн. Потенциальный подрядчик должен был чистить крыши колледжа от снега до марта 2025 года.

Как заметили правоохранители, заказчик при оформлении закупки не установил дополнительные требования к квалификации исполнителей — их необходимо прописывать как раз в случаях, когда сумма контракта превышает ₽1 млн.

Итоги закупки по решение антимонопольщиков отменили, в ведомстве также заявили, что в ближайшее время будет заведено административное дело.

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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Уфы выявили многочисленные нарушения при уборке дворов города от снега. По итогам проверки неудовлетворительной оказалась работа коммунальщиков у каждого пятого дома.

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