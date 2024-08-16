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Убийцу из Уфы отправили штурмовать посадки на СВО

Убийцу из Уфы отправили штурмовать посадки на СВО

16 августа 2024, 06:57
Фото: 1MI
Родственники погибшего до сих пор убиты горем и не могут поверить в случившееся.

Уфимца, устроившего поножовщину в уфимском микрорайоне Инорс, могут освободить от наказания и отправить служить в зону спецоперации, сообщили журналистам родственники убитого в результате стычки мужчины.

Напомним, трагический инидент произошёл в конце апреля 2024 года. Местный житель, выходя из дома, заметил агрессивно настроенную компанию, пытавшуюся выбить долг из его соседа. Уфимец сделал замечание хулиганам и вступил с ними в перепалку, которая позже переросла в рукоприкладство. В ходе конфликта 19-летний парень несколько раз ударил оппонента ножом. Мужчина от полученных ранений скончался на месте.

Как утверждают местные Telegram-каналы, служить юноша собрался в качестве штурмовика.

Фото: Telegram/"Честный репортаж»
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Ранее Mkset публиковал некоторые подробности биографии ответственного за стычку. Как выяснилось, всего за год до убийства молодой человек ударил бутылкой ребёнка и отделался тогда сотней часов обязательных работ.

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