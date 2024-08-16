Убийцу из Уфы отправили штурмовать посадки на СВО

Напомним, трагический инидент произошёл в конце апреля 2024 года. Местный житель, выходя из дома, заметил агрессивно настроенную компанию, пытавшуюся выбить долг из его соседа. Уфимец сделал замечание хулиганам и вступил с ними в перепалку, которая позже переросла в рукоприкладство. В ходе конфликта 19-летний парень несколько раз ударил оппонента ножом. Мужчина от полученных ранений скончался на месте.