Чиновникопад продолжается в Башкирии

Posted 25 сентября, 18:08
Published 25 сентября, 18:08
Modified 25 сентября, 18:10
Updated 25 сентября, 18:10
Динис Юсупов заявил о сложении с себя полномочий главы администрации Аскинского района. Причина увольнения известного в Башкирии политического деятеля довольно будничная: у Юсупова истёк срок контракта. Об этом уже экс-чиновник рассказал в своём онлайн-канале вечером в среду, 25 сентября. К своему обращению Динис Юсупов присовокупил фотогалерею с ретроспективой его работы в Аскинском районе Башкирии. Вышел своеобразный выпускной альбом.
Динис Юсупов обладает двумя дипломами в области права. В 2006 году он начал свою карьеру юристом в коммерческом секторе в Уфе, а затем в течение двух лет работал секретарем в аппарате мировых судей Октябрьского района Уфы.
С 2009 по 2017 год Юсупов занимал позицию главного консультанта и советника в отделе законодательной деятельности Государственно-правового управления администрации президента Республики Башкортостан. В период с 2017 по 2021 год он был главным советником отдела, который курировал взаимодействие с местными органами самоуправления в Управлении главы Башкирии. В апреле 2021 года Юсупов был назначен на должность заместителя главы Аскинского района, отвечающего за социальные вопросы и внутреннюю политику. В том же месяце пересел в кресло главы района.
Динис Юсупов отметил, что готов продолжать в прежней должности: он намерен участвовать в новом конкурсе на кресло главы Аскинского района Республики Башкортостан. Удастся ли ему одержать победу — узнаем еще в 2024 году.