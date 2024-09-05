СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии

Интересных молодоженов пришлось расписывать сотрудникам ЗАГСа в Аскинском районе Башкирии. Туда, совсем не при параде, явились живущие вместе 15 лет местные новобрачные. Невеста пришла на свою свадьбу в цветастом простом платьице, а жених в стиле свидетеля из Фрязино — спортивном костюме. Что же довело живущего с женщиной 15 лет мужчину из Евбуляк до ЗАГСа?