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СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии

СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии

5 сентября 2024, 10:35
Фото: askino.bashkortostan.ru
Бывший страж порядка за 15 лет нарожал со своей дамой пару детей, но только подписание контракта с Министерством обороны затащило его в ЗАГС, сообщает администрация Аскинского района.

Интересных молодоженов пришлось расписывать сотрудникам ЗАГСа в Аскинском районе Башкирии. Туда, совсем не при параде, явились живущие вместе 15 лет местные новобрачные. Невеста пришла на свою свадьбу в цветастом простом платьице, а жених в стиле свидетеля из Фрязино — спортивном костюме. Что же довело живущего с женщиной 15 лет мужчину из Евбуляк до ЗАГСа?

Ответ удивляет — контракт на СВО с Министерством обороны России. Именно перед отправкой в зону боевых действий бывший сотрудник полиции, а теперь — строитель-шабашник, решил узаконить 15-летнее сожительство. К слову, у пары на двоих — аж четверо детей: половина — совместные, половина — невесты. Теперь в случае гибели они смогут получить страховые выплаты.

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