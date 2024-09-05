СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Интересных молодоженов пришлось расписывать сотрудникам ЗАГСа в Аскинском районе Башкирии. Туда, совсем не при параде, явились живущие вместе 15 лет местные новобрачные. Невеста пришла на свою свадьбу в цветастом простом платьице, а жених в стиле свидетеля из Фрязино — спортивном костюме. Что же довело живущего с женщиной 15 лет мужчину из Евбуляк до ЗАГСа?
Ответ удивляет — контракт на СВО с Министерством обороны России. Именно перед отправкой в зону боевых действий бывший сотрудник полиции, а теперь — строитель-шабашник, решил узаконить 15-летнее сожительство. К слову, у пары на двоих — аж четверо детей: половина — совместные, половина — невесты. Теперь в случае гибели они смогут получить страховые выплаты.