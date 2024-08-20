Уфимский «Салават Юлаев» может потерять нападающего

Руководитель ХК «Салават Юлаев» рассказал о том, останется ли хоккеист Алексей Пустозёров в команде. Со слов Баширова, в данный момент с ним ведутся переговоры о продлении контракта. Сам гендиректор клуба при этом признался, что хотел бы видеть его в команде.