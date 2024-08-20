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Уфимский «Салават Юлаев» может потерять нападающего

Уфимский «Салават Юлаев» может потерять нападающего

20 августа 2024, 09:40
Фото: ХК «Салават Юлаев»
Руководство клуба ведёт переговоры с хоккеистом, сообщает портал «Чемпион» со ссылкой на гендиректора «СЮ» Рината Баширова.

Руководитель ХК «Салават Юлаев» рассказал о том, останется ли хоккеист Алексей Пустозёров в команде. Со слов Баширова, в данный момент с ним ведутся переговоры о продлении контракта. Сам гендиректор клуба при этом признался, что хотел бы видеть его в команде.

Пустозёров — 24-летний нападающий. Родился в городе Чебаркуль. С 2017 по 2020 годы играл за уфимский «Толпар», следующие два года его карьеры — с 2019 по 2021 годы — были связаны с нефтекамским «Торосом». В «СЮ» Пустозёров попал в 2020 году.

«Салават Юлаев» сменил форму
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Ранее Mkset сообщал о том, что уфимская хоккейная команда продемонстрировала новую форму игроков.

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