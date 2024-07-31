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Published Сегодня, 07:18

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Updated Сегодня, 07:23

Путин подписал указ о выплате ₽400 000

Путин подписал указ о выплате ₽400 000

31 июля 2024, 07:18
Фото: 1MI
Эти деньги можно получить с 1 августа по 31 декабря 2024 года, говорится в официальном документе за подписью Президента России Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате в размере ₽400 000. Официальный документ от 31 июля 2024 года размещен на сайте правовых актов. В нем говорится, что выплату можно получить в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Выплата положена всем, кто решил подписать контракт на службу в вооруженных силах России. В их числе — прошедшие срочную службу в ВС, а также мобилизованные в 2022 году служащие и даже иностранцы.

В пояснении к указу сообщается, что эта выплата — дополнительная мера социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах России. Таким образом, жители Башкирии с учетом местных добавок получат выплату до ₽1,2 млн.

Напомним, ранее Mkset подробно рассказывал обо всех мерах поддержки, выплатах и льготах для семей участников СВО в Башкирии.

Все льготы для семей участников СВО в Башкирии
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