Путин подписал указ о выплате ₽400 000

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате в размере ₽400 000. Официальный документ от 31 июля 2024 года размещен на сайте правовых актов. В нем говорится, что выплату можно получить в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Выплата положена всем, кто решил подписать контракт на службу в вооруженных силах России. В их числе — прошедшие срочную службу в ВС, а также мобилизованные в 2022 году служащие и даже иностранцы.



В пояснении к указу сообщается, что эта выплата — дополнительная мера социальной поддержки военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах России. Таким образом, жители Башкирии с учетом местных добавок получат выплату до ₽1,2 млн.



Напомним, ранее Mkset подробно рассказывал обо всех мерах поддержки, выплатах и льготах для семей участников СВО в Башкирии.