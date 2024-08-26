В Башкирии поменяют правила призыва в армию

Поручение создать ресурс президент Владимир Путин дал ещё в ноябре 2022 года. Согласно постановлению федерального правительства, заработать портал должен с 1 ноября 2024 года. Туда же будет включён и реестр повесток — согласно новым правилам, даже если призывник не получил бумажный документ о необходимости явки в военкомат, он будет считаться врученным по истечении семи дней с момента публикации на ресурсе.