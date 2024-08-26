mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В Башкирии поменяют правила призыва в армию

В Башкирии поменяют правила призыва в армию

26 августа 2024, 14:22
Фото: 1MI
Об этом в ходе правительственного совещания в понедельник, 26 августа, сообщил глава Минцифры региона Геннадий Разумикин.

«Единый реестр воинского учёта» заработает в Башкирии осенью 2024 года. Как заявил Разумикин, военные комиссариаты региона «будут работать в нём» уже с октября. В систему — указал глава ведомства — уже собираются сведения Минздрава, Минобра и Минспорта.

Вставить реплику о готовящемся к запуску ресурсе Разумикин решил в ходе обсуждения вопроса о 18-летнем парне-инвалиде из Башкирии, которого стал разыскивать военкомат. Со слов отца молодого человека, юноша не способен даже самостоятельно передвигаться. Несмотря на это, парню пришла повестка в комиссариат. Глава региона Радий Хабиров потребовал разобраться в ситуации и взять проблему на контроль.

— Мы провели работу по предоставлению сведений в [реестр воинского учёта] со стороны Минздрава, Минобра, Минспорта и так далее. Мы эту информацию регулярно передаём, с октября вопрос снимется, — заверил Разумикин, подразумевая, что портал поможет избежать подобных ситуаций в будущем.

Поручение создать ресурс президент Владимир Путин дал ещё в ноябре 2022 года. Согласно постановлению федерального правительства, заработать портал должен с 1 ноября 2024 года. Туда же будет включён и реестр повесток — согласно новым правилам, даже если призывник не получил бумажный документ о необходимости явки в военкомат, он будет считаться врученным по истечении семи дней с момента публикации на ресурсе.

Заработать ₽50 000 на «Рекруте» в Башкирии смогут не все
Узнать подробнее

Ранее в Башкирии перечислили профессии, которым не положены выплаты в ₽50 тысяч за агитацию на подписание контракта с Минобороны.

Читайте также:
В Башкирии отменили плату за проездГумконвой из Уфы прибыл в КурскВ Башкирии отменили День города из-за Украины
#Общество#Мобилизация#Уфа#Конфликт#Башкортостан#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Армия#Война#Спецоперация#СВО#Призыв
Подпишитесь
Семейная ипотека 2024: условия, прогнозы, выгода
Сегодня, 10:50
Куда и почему люди уезжают из Башкирии
Сегодня, 11:36
Парад планет пройдет над Башкирией
Сегодня, 12:12
Лунный календарь дачника с 26 августа по 1 сентября: что важно успеть перед осенью?
Сегодня, 11:41
Картофельный карантин спустя 15 лет сняли в Башкирии
Сегодня, 12:02
Не оставляйте малину без внимания осенью: совет эксперта как подготовить кусты к зиме
Сегодня, 12:12