В Башкирии поменяют правила призыва в армию

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
«Единый реестр воинского учёта» заработает в Башкирии осенью 2024 года. Как заявил Разумикин, военные комиссариаты региона «будут работать в нём» уже с октября. В систему — указал глава ведомства — уже собираются сведения Минздрава, Минобра и Минспорта.
Вставить реплику о готовящемся к запуску ресурсе Разумикин решил в ходе обсуждения вопроса о 18-летнем парне-инвалиде из Башкирии, которого стал разыскивать военкомат. Со слов отца молодого человека, юноша не способен даже самостоятельно передвигаться. Несмотря на это, парню пришла повестка в комиссариат. Глава региона Радий Хабиров потребовал разобраться в ситуации и взять проблему на контроль.
— Мы провели работу по предоставлению сведений в [реестр воинского учёта] со стороны Минздрава, Минобра, Минспорта и так далее. Мы эту информацию регулярно передаём, с октября вопрос снимется, — заверил Разумикин, подразумевая, что портал поможет избежать подобных ситуаций в будущем.
Поручение создать ресурс президент Владимир Путин дал ещё в ноябре 2022 года. Согласно постановлению федерального правительства, заработать портал должен с 1 ноября 2024 года. Туда же будет включён и реестр повесток — согласно новым правилам, даже если призывник не получил бумажный документ о необходимости явки в военкомат, он будет считаться врученным по истечении семи дней с момента публикации на ресурсе.
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