В Башкирии продлили выплаты по ₽505000

Радий Хабиров подписал изменения в указ о дополнительных мерах социальной поддержки, которые опубликованы на портале правовой информации Башкирии. По документу, с 10 июля 2024 года жители Башкирии, заключившие контракт с Минобороны России, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 505 тысяч рублей. С начала 2024 года размер выплаты составлял 100 тысяч рублей, а с мая он вырос до 205 тысяч.