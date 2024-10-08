В Башкирии продлили выплаты по ₽505000

Posted 8 октября, 19:26
Published 8 октября, 19:26
Modified 9 октября, 07:12
Updated 9 октября, 07:12
Радий Хабиров подписал изменения в указ о дополнительных мерах социальной поддержки, которые опубликованы на портале правовой информации Башкирии. По документу, с 10 июля 2024 года жители Башкирии, заключившие контракт с Минобороны России, смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 505 тысяч рублей. С начала 2024 года размер выплаты составлял 100 тысяч рублей, а с мая он вырос до 205 тысяч.
Как стало известно, срок действия выплат продлен до 31 декабря 2024 года, что означает, что все граждане, подписавшие контракт до конца 2024 года, смогут воспользоваться этой поддержкой.
Важно отметить, что согласно Указу Президента России, участники СВО также получат единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, каждый контрактник будет получать зарплату, стартующая от 210 тысяч рублей в месяц. Для тех, кто проявит особые достижения в ходе службы, предусмотрены дополнительные поощрения.