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Posted 19 сентября, 10:41

Published 19 сентября, 10:41

Modified 19 сентября, 10:50

Updated 19 сентября, 10:50

Чиновники получили штрафы за срыв проекта на ₽45 млн в Башкирии

Оставить Ишимбай без нормальной воды — ₽40 000

19 сентября 2024, 10:41
Фото: 1MI

Чиновники получили штрафы за срыв проекта на ₽45 млн в Башкирии

Сюжет
Башкирия
Жители Ишимбайского района долгое время остаются без новой системы водоснабжения, сообщает в четверг, 19 сентября, прокуратура Башкирии.

В ходе проверки, проведенной Ишимбайской межрайонной прокуратурой, выяснилось, что контракт на реконструкцию системы водоснабжения был заключен еще в июле 2021 года между ГКУ Управление капитального строительства и ООО «Башуралспецэкострой» на сумму более 45 миллионов рублей.

Согласно условиям контракта, работы должны были быть завершены к ноябрю 2022 года. Однако срок исполнения был неоднократно продлен, да и сейчас строительство все еще не завершено. Это создает серьезные риски для жителей населенных пунктов Урняк, Карасевка и базы отдыха Шиханы, которые могут остаться без доступа к нормальному водоснабжению.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях против и. о. руководителя отдела ГКУ УКС РБ и директора подрядной организации по части 4 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях (изменение условий контракта). По результатам рассмотрения дел виновным назначены штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей.

Кроме того, в адрес руководителей организаций были направлены представления об устранении нарушений закона.

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