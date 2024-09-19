Оставить Ишимбай без нормальной воды — ₽40 000

Posted 19 сентября, 10:41
Published 19 сентября, 10:41
Modified 19 сентября, 10:50
Updated 19 сентября, 10:50
В ходе проверки, проведенной Ишимбайской межрайонной прокуратурой, выяснилось, что контракт на реконструкцию системы водоснабжения был заключен еще в июле 2021 года между ГКУ Управление капитального строительства и ООО «Башуралспецэкострой» на сумму более 45 миллионов рублей.
Согласно условиям контракта, работы должны были быть завершены к ноябрю 2022 года. Однако срок исполнения был неоднократно продлен, да и сейчас строительство все еще не завершено. Это создает серьезные риски для жителей населенных пунктов Урняк, Карасевка и базы отдыха Шиханы, которые могут остаться без доступа к нормальному водоснабжению.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях против и. о. руководителя отдела ГКУ УКС РБ и директора подрядной организации по части 4 статьи 7.32 Кодекса об административных правонарушениях (изменение условий контракта). По результатам рассмотрения дел виновным назначены штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей.
Кроме того, в адрес руководителей организаций были направлены представления об устранении нарушений закона.