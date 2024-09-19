Оставить Ишимбай без нормальной воды — ₽40 000

Согласно условиям контракта, работы должны были быть завершены к ноябрю 2022 года. Однако срок исполнения был неоднократно продлен, да и сейчас строительство все еще не завершено. Это создает серьезные риски для жителей населенных пунктов Урняк, Карасевка и базы отдыха Шиханы, которые могут остаться без доступа к нормальному водоснабжению.