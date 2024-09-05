В ХК «Салават Юлаев» — неожиданное пополнение

Михаил Науменков — 31-летний защитник. В «Салавате Юлаеве» играет с 2020 года, контракт его продлён до 2025. Ранее был участников московских «ЦСКА» и «Красной Армии», владивостокского «Адмирала», краснодарской «Кубани» и тверского «ТХК».