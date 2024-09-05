В ХК «Салават Юлаев» — неожиданное пополнение

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Радостное событие случилось в семье хоккеиста-«юлаевца» Михаила Науменкова. У спортсмена с супругой Мариной родился сын. На ресурсах клуба игрока поздравили с «пополнением» и пожелали семейного благополучия.
Михаил Науменков — 31-летний защитник. В «Салавате Юлаеве» играет с 2020 года, контракт его продлён до 2025. Ранее был участников московских «ЦСКА» и «Красной Армии», владивостокского «Адмирала», краснодарской «Кубани» и тверского «ТХК».
Ранее Mkset рассказывал о том, как откроет новый сезон КХЛ уфимский хоккейный клуб. В сентябре у команды запланированы сразу четыре матча на «Уфа-Арене».