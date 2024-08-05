Педофил-похититель из Башкирии хочет на СВО

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Уроженцу Казахстана дали в сумме 4 года и 8 месяцев колонии за развратные действия с несовершеннолетней и мошенничество.
Первый срок в 4 года — за приставания к девочке, которой не исполнилось и 14 лет — мужчина получил ещё в ноябре 2023 года. Уже после осуждения правоохранители выяснили, что в декабре 2022 года мигрант украл арендованную игровую приставку. За это к сроку добавили ещё восемь месяцев лишения свободы.
В суде мужчина полностью признал свою вину и выразил желание подписать контракт с Минобороны РФ, «чтобы защищать родину в зоне СВО». Впрочем, просьбу его, судя по всему, пока не исполнили.