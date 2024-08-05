mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Педофил-похититель из Башкирии хочет на СВО

Педофил-похититель из Башкирии хочет на СВО

5 августа 2024, 15:17
Фото: Госкомитет Башкирии по делам юстиции
Мигрант-преступник отделался менее чем пятью годами лишения свободы, сообщили в Госкомитете республики по делам юстиции.

Уроженцу Казахстана дали в сумме 4 года и 8 месяцев колонии за развратные действия с несовершеннолетней и мошенничество.

Первый срок в 4 года — за приставания к девочке, которой не исполнилось и 14 лет — мужчина получил ещё в ноябре 2023 года. Уже после осуждения правоохранители выяснили, что в декабре 2022 года мигрант украл арендованную игровую приставку. За это к сроку добавили ещё восемь месяцев лишения свободы.

В суде мужчина полностью признал свою вину и выразил желание подписать контракт с Минобороны РФ, «чтобы защищать родину в зоне СВО». Впрочем, просьбу его, судя по всему, пока не исполнили.

Женщину убивали у всех на глазах в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Синоптики просят готовиться к худшему в БашкирииПотоп в Башкирии — последние новостиПотоп в Уфе — последние новости
#Общество#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Война#Педофил#Спецоперация#СВО#Мигранты#Контракт#Гастарбайтер
Подпишитесь
Видео. В Башкирии улицы утонули в воде из-за сильного дождя
Вчера, 06:07
Потоп в Башкирии — последние новости
Вчера, 05:18
В Башкирии мужчина сгорел заживо
Вчера, 04:45
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии
Вчера, 06:27
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
1 августа, 14:44