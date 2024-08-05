Педофил-похититель из Башкирии хочет на СВО

Первый срок в 4 года — за приставания к девочке, которой не исполнилось и 14 лет — мужчина получил ещё в ноябре 2023 года. Уже после осуждения правоохранители выяснили, что в декабре 2022 года мигрант украл арендованную игровую приставку. За это к сроку добавили ещё восемь месяцев лишения свободы.