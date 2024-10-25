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Картофель

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Октябрь
В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов
25 октября, 06:10
В Башкирии взлетели цены на продукты
23 октября, 11:04
Цены на продукты взлетели в Башкирии
16 октября, 19:09
Разместите этот фрукт рядом с картофелем и клубни перестанут прорастать!
10 октября, 11:55
Сентябрь
Фитоняшкам придется несладко в Башкирии
26 сентября, 19:55
Дедовский способ предотвратить прорастание картофеля во время хранения
23 сентября, 08:15
Бананы выросли в Башкирии
19 сентября, 14:01
Удивительный урожай картофеля с двух грядок: методика, которая потрясла садоводов
10 сентября, 09:58
В Башкирии рухнули цены на 27 популярных продуктов
5 сентября, 07:58
Август
Как ухаживать за почвой после сбора картофеля: советы профессиональных агрономов
29 августа, 13:00
Картофельный карантин спустя 15 лет сняли в Башкирии
26 августа, 12:02
Копайте картошку вовремя и храните правильно: советы, которые спасут ваш урожай!
24 августа, 11:30
Когда копать картошку в августе: лучшие дни по лунному календарю
21 августа, 10:41
Как спасти урожай картошки при непрекращающихся дождях: советы и рекомендации
19 августа, 10:05
Алкоголь подорожал в Башкирии
18 августа, 13:11
Цены на дешевые продукты взлетели в Башкирии
14 августа, 06:25
В каких случаях нужно выкапывать картошку раньше времени: советы эксперта
13 августа, 12:08
Яйца упали в цене в Башкирии
8 августа, 10:34
Июнь
Дешевые овощи дорожают в Башкирии
28 июня, 07:40
В Башкирии резко изменились цены на продукты
18 июня, 12:19

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