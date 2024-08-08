Яйца упали в цене в Башкирии

По данным выборочного еженедельного мониторинга ведомства, в первую декаду августа 2024 года средняя потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную выросла на 1,83% и составила 233,18 рублей за кг. Также зафиксировано повышение цен на черный байховый чай (+1,62%, 1169,99 рублей за кг), пшеничную муку (+1,18%, 42,70 рублей за кг), твердые, полутвердые и мягкие сыры (+1,16%, 686,62 рублей за кг), сметану (+1,08%, 267,67 рублей за кг).