Яйца упали в цене в Башкирии

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
По данным выборочного еженедельного мониторинга ведомства, в первую декаду августа 2024 года средняя потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную выросла на 1,83% и составила 233,18 рублей за кг. Также зафиксировано повышение цен на черный байховый чай (+1,62%, 1169,99 рублей за кг), пшеничную муку (+1,18%, 42,70 рублей за кг), твердые, полутвердые и мягкие сыры (+1,16%, 686,62 рублей за кг), сметану (+1,08%, 267,67 рублей за кг).
Вместе с тем, цены на некоторые продукты питания снизились. Так, например, стоимость яиц куриных за 10 штук упала на 2,16% и составила 87,03 рублей, цена упала и на яблоки (-4,22%, 132,69 рублей за кг).
Некоторые продукты показывают более скромное изменение цен: картофель стоит теперь 53,73 рубля за килограмм (- 0,21%), а сахар-песок можно приобрести за 72,51 рубля (-0,07%).
— На фоне общего роста цен это может свидетельствовать о том, что производители и ритейлеры стараются удержать стоимость этих товаров на уровне или даже снизить ее для поддержания спроса, — считают эксперты.
Интересные изменения коснулись также молока питьевого цельного пастеризованного: его цена составила 71,58 рубля (-0,42%).
В целом, цены на продовольственные товары в Башкортостане продолжают демонстрировать умеренную динамику, считают эксперты.