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Яйца упали в цене в Башкирии

Яйца упали в цене в Башкирии

8 августа 2024, 10:34
Фото: 1MI
Цены на некоторые продукты питания продолжают расти, в то время как другие демонстрируют небольшое снижение, сообщает Башкортостанстат.

По данным выборочного еженедельного мониторинга ведомства, в первую декаду августа 2024 года средняя потребительская цена на рыбу мороженую неразделанную выросла на 1,83% и составила 233,18 рублей за кг. Также зафиксировано повышение цен на черный байховый чай (+1,62%, 1169,99 рублей за кг), пшеничную муку (+1,18%, 42,70 рублей за кг), твердые, полутвердые и мягкие сыры (+1,16%, 686,62 рублей за кг), сметану (+1,08%, 267,67 рублей за кг).

Вместе с тем, цены на некоторые продукты питания снизились. Так, например, стоимость яиц куриных за 10 штук упала на 2,16% и составила 87,03 рублей, цена упала и на яблоки (-4,22%, 132,69 рублей за кг).

Некоторые продукты показывают более скромное изменение цен: картофель стоит теперь 53,73 рубля за килограмм (- 0,21%), а сахар-песок можно приобрести за 72,51 рубля (-0,07%).

— На фоне общего роста цен это может свидетельствовать о том, что производители и ритейлеры стараются удержать стоимость этих товаров на уровне или даже снизить ее для поддержания спроса, — считают эксперты.

Интересные изменения коснулись также молока питьевого цельного пастеризованного: его цена составила 71,58 рубля (-0,42%).

В целом, цены на продовольственные товары в Башкортостане продолжают демонстрировать умеренную динамику, считают эксперты.

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