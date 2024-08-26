Картофельный карантин спустя 15 лет сняли в Башкирии

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Специалисты Россельхознадзора приняли решение 23 августа 2024 года отменить карантин и фитосанитарную зону по серьезному заболеванию картофеля, так называемой «Золотистой нематоде». Заболевшие ею клубни в пищу уже не пригодны.
Карантин с 2009 года действовал в семи районах республики — это участков Альшеевский, Бакалинский Благоварский, Дюртюлинский, Кушнаренковский, Мелеузовский и Янаульский. Тогда специалисты провели масштабное обследование более 759 Га и приняли решение о введение контроля. Каждый год ботаники Росслельхознадзора проводили проверки очагов распространения «Золотистой нематоды», и в последние три года развитие болезни не наблюдалось. Именно поэтому было принято решение о снятии карантина.
Это решение означает, что на территории указанных районов разрешается выращивание картофеля в масштабах фермы или колхоза для последующей реализации в торговые сети и в другие регионы страны.