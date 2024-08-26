Картофельный карантин спустя 15 лет сняли в Башкирии

Карантин с 2009 года действовал в семи районах республики — это участков Альшеевский, Бакалинский Благоварский, Дюртюлинский, Кушнаренковский, Мелеузовский и Янаульский. Тогда специалисты провели масштабное обследование более 759 Га и приняли решение о введение контроля. Каждый год ботаники Росслельхознадзора проводили проверки очагов распространения «Золотистой нематоды», и в последние три года развитие болезни не наблюдалось. Именно поэтому было принято решение о снятии карантина.