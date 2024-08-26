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Картофельный карантин спустя 15 лет сняли в Башкирии

Картофельный карантин спустя 15 лет сняли в Башкирии

26 августа 2024, 12:02
Фото: 1MI
Под особым контролем Россельхознадзора региона было семь районов Республики, сообщают в ведомстве.

Специалисты Россельхознадзора приняли решение 23 августа 2024 года отменить карантин и фитосанитарную зону по серьезному заболеванию картофеля, так называемой «Золотистой нематоде». Заболевшие ею клубни в пищу уже не пригодны.

Карантин с 2009 года действовал в семи районах республики — это участков Альшеевский, Бакалинский Благоварский, Дюртюлинский, Кушнаренковский, Мелеузовский и Янаульский. Тогда специалисты провели масштабное обследование более 759 Га и приняли решение о введение контроля. Каждый год ботаники Росслельхознадзора проводили проверки очагов распространения «Золотистой нематоды», и в последние три года развитие болезни не наблюдалось. Именно поэтому было принято решение о снятии карантина.

Это решение означает, что на территории указанных районов разрешается выращивание картофеля в масштабах фермы или колхоза для последующей реализации в торговые сети и в другие регионы страны.

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