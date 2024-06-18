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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

В Башкирии резко изменились цены на продукты

В Башкирии резко изменились цены на продукты

18 июня 2024, 12:19
Фото: 1MI
Данные о динамике цен на товары народного потребления и анализ изменения стоимости публикует Башстат.

Опубликованы данные статистики цен на продукты в магазинах Башкортостана. В промежуток с 3 по 10 июня цены на многие из них существенно изменились. В числе наиболее подорожавших — овощные культуры и макаронные изделия.

Так, цены выросли на картофель (+7,1%) — килограмм клубнеплода обойдется в среднем в 33,05 ₽. На 4% подорожала свекла — фиолетовый корнеплод продается в магазинах в среднем за 127,59 ₽. Замыкают тройку подорожавших продуктов макароны, +2% или 79,01₽ за кг.

Из продуктов животного происхождения подорожала замороженная рыба (+1,42%) или 233,26₽ за кг. Из молочных продуктов подорожали сметана (+1,12%) и творог (+0,61%).

В то же время ряд товаров подешевел. Среди них овощи, детское питание и мясо. Огурцы, по данным статистики, подешевели на 13% — цена составила около 70,76₽ за кг. Лук — на 7,2% — около 38,01₽ за кг, а томаты — на 5,4%, цена около 161,62₽ за кг.

На 2,08% подешевели мясные консервы для детей и на 1,52% охлажденное куриное мясо. Средняя стоимость составила ₽1059,01 и ₽186,98 за кг, соответственно.

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