В Башкирии резко изменились цены на продукты

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Опубликованы данные статистики цен на продукты в магазинах Башкортостана. В промежуток с 3 по 10 июня цены на многие из них существенно изменились. В числе наиболее подорожавших — овощные культуры и макаронные изделия.
Так, цены выросли на картофель (+7,1%) — килограмм клубнеплода обойдется в среднем в 33,05 ₽. На 4% подорожала свекла — фиолетовый корнеплод продается в магазинах в среднем за 127,59 ₽. Замыкают тройку подорожавших продуктов макароны, +2% или 79,01₽ за кг.
Из продуктов животного происхождения подорожала замороженная рыба (+1,42%) или 233,26₽ за кг. Из молочных продуктов подорожали сметана (+1,12%) и творог (+0,61%).
В то же время ряд товаров подешевел. Среди них овощи, детское питание и мясо. Огурцы, по данным статистики, подешевели на 13% — цена составила около 70,76₽ за кг. Лук — на 7,2% — около 38,01₽ за кг, а томаты — на 5,4%, цена около 161,62₽ за кг.
На 2,08% подешевели мясные консервы для детей и на 1,52% охлажденное куриное мясо. Средняя стоимость составила ₽1059,01 и ₽186,98 за кг, соответственно.