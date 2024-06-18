В Башкирии резко изменились цены на продукты

В то же время ряд товаров подешевел. Среди них овощи, детское питание и мясо. Огурцы, по данным статистики, подешевели на 13% — цена составила около 70,76₽ за кг. Лук — на 7,2% — около 38,01₽ за кг, а томаты — на 5,4%, цена около 161,62₽ за кг.