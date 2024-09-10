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Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Удивительный урожай картофеля с двух грядок: методика, которая потрясла садоводов

Удивительный урожай картофеля с двух грядок: методика, которая потрясла садоводов

10 сентября 2024, 09:58
Фото: 1MI
Удивительный урожай картофеля с двух грядок: методика, которая потрясла садоводов
Вы не поверите, но с двух маленьких грядок можно собрать столько картофеля, что хватит на всю семью и даже родственников! Как? Читайте дальше, чтобы узнать об удивительном методе посадки, который может изменить вашу дачную жизнь.

Лето уже уступило право осени, но погода все еще радует солнечными деньками. Время копать картошку, ведь неизвестно, порадует нас природа ярким солнцем или начнутся дожди.

Алексей, опытный садовод и автор канала «Идеальный огород» стал свидетелем настоящего чуда на огороде — поразительного урожая картофеля, выращенного по особой методике. С двух небольших грядок ему удалось собрать такое количество клубней, что хватило бы на всю семью и даже на родственников. Как это стало возможным?

Эксперимент с посадкой: новая методика

Ранней весной на небольшой участок размером всего 1×3 метра Алексей посадил картофель. На каждой из двух грядок разместили по 18 клубней. Согласитесь, площадь очень маленькая, и ожидать от нее чего-то грандиозного трудно. Но уже по высокой и роскошной ботве стало понятно, что урожай будет большим. Некоторые кусты достигли высоты в 1,5 метра.

Удивительный урожай

В середине лета блогер не выдержал и выкопал несколько кустов на пробу. Уже тогда было ясно, что урожай будет высоким, а картошка — вкусной.

Удивительный урожайУдивительный урожай
Удивительный урожай
Фото: 1MI

Когда настало время уборки, на обеих грядках осталось по 14 кустов, но количество картофеля оказалось просто ошеломительным. Под каждым кустом обнаружилось по 15-18 крупных клубней. Мелочи почти не было, так что даже на семена отложить ничего не удалось — все клубни были пригодны для употребления.

В итоге с первой грядки собрали 5 десятилитровых ведер картофеля. Со второй ситуация была немного иной — 4,5 ведра. На ней картофель вырос разного размера — крупного, среднего и мелкого было поровну. Этот сорт оказался более поздним и не успел полностью раскрыть свой потенциал.

— Такой результат на столь малом участке — это просто сказка. Мы даже не ожидали, что все получится так хорошо, — признавался садовод.

Минимальный уход

Одним из ключевых преимуществ новой методики является минимальный уход за картофелем. Не потребовалось бороться с колорадским жуком, а прополка оказалась минимальной. Это значительно облегчает труд и экономит время. В следующем сезоне планируется выделить еще одну грядку под этот метод посадки.

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