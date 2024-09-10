Удивительный урожай картофеля с двух грядок: методика, которая потрясла садоводов

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
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Updated Сегодня, 10:00
Лето уже уступило право осени, но погода все еще радует солнечными деньками. Время копать картошку, ведь неизвестно, порадует нас природа ярким солнцем или начнутся дожди.
Алексей, опытный садовод и автор канала «Идеальный огород» стал свидетелем настоящего чуда на огороде — поразительного урожая картофеля, выращенного по особой методике. С двух небольших грядок ему удалось собрать такое количество клубней, что хватило бы на всю семью и даже на родственников. Как это стало возможным?
Ранней весной на небольшой участок размером всего 1×3 метра Алексей посадил картофель. На каждой из двух грядок разместили по 18 клубней. Согласитесь, площадь очень маленькая, и ожидать от нее чего-то грандиозного трудно. Но уже по высокой и роскошной ботве стало понятно, что урожай будет большим. Некоторые кусты достигли высоты в 1,5 метра.
В середине лета блогер не выдержал и выкопал несколько кустов на пробу. Уже тогда было ясно, что урожай будет высоким, а картошка — вкусной.
Когда настало время уборки, на обеих грядках осталось по 14 кустов, но количество картофеля оказалось просто ошеломительным. Под каждым кустом обнаружилось по 15-18 крупных клубней. Мелочи почти не было, так что даже на семена отложить ничего не удалось — все клубни были пригодны для употребления.
В итоге с первой грядки собрали 5 десятилитровых ведер картофеля. Со второй ситуация была немного иной — 4,5 ведра. На ней картофель вырос разного размера — крупного, среднего и мелкого было поровну. Этот сорт оказался более поздним и не успел полностью раскрыть свой потенциал.
— Такой результат на столь малом участке — это просто сказка. Мы даже не ожидали, что все получится так хорошо, — признавался садовод.
Одним из ключевых преимуществ новой методики является минимальный уход за картофелем. Не потребовалось бороться с колорадским жуком, а прополка оказалась минимальной. Это значительно облегчает труд и экономит время. В следующем сезоне планируется выделить еще одну грядку под этот метод посадки.
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