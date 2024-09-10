Удивительный урожай картофеля с двух грядок: методика, которая потрясла садоводов

Когда настало время уборки, на обеих грядках осталось по 14 кустов, но количество картофеля оказалось просто ошеломительным. Под каждым кустом обнаружилось по 15-18 крупных клубней. Мелочи почти не было, так что даже на семена отложить ничего не удалось — все клубни были пригодны для употребления.