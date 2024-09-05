В Башкирии рухнули цены на 27 популярных продуктов

К концу рабочей недели Башкортостанстат подвел итоги мониторинга цен, проведенного в регионе еще в понедельник, 2 сентября. По наблюдениям специалистов службы статистики, за неделю в магазинах Башкирии подешевели 27 вида популярных у покупателей товаров.