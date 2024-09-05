В Башкирии рухнули цены на 27 популярных продуктов

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
К концу рабочей недели Башкортостанстат подвел итоги мониторинга цен, проведенного в регионе еще в понедельник, 2 сентября. По наблюдениям специалистов службы статистики, за неделю в магазинах Башкирии подешевели 27 вида популярных у покупателей товаров.
Значительнее всего сбавили в цене:
Яблоки 123₽/кг, -2,6%
Свекла столовая 41,49₽/кг, — 5,7%
Капуста белокочанная свежая 40,88₽/кг, -6,2%
Картофель 45₽/кг, -7,7%
Морковь 44,53₽/кг, 9,2%.
Выросли цены на 15 видов товаров, среди них:
Огурцы свежие 95,31₽/кг, +2,5% 102,54
Свинина (кроме бескостного мяса) 313,74₽/кг, +1,5%
Молоко 83,39₽/л, +1% 101,01
Соль поваренная пищевая 13,29₽/кг, +0,64%
Водка 694,74₽/л, +0,17%.
Стабильной оказалась лишь стоимость хлеба. За неделю цена буханки ржаного не изменила прежних значений — ₽80,09.