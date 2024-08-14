Цены на дешевые продукты взлетели в Башкирии

Сравнивая другие ключевые продукты питания, можно заметить значительное изменение цен. Например, цена на яйца куриные за десяток достигла 88,98 рублей — это увеличение на более чем 29% относительно уровня декабря 2023 года (59,30 рублей). Сахар-песок тоже не остался в стороне: его цена возросла до 72,56 рублей за килограмм при индексе к декабрю 2023 года в размере 113,63%.