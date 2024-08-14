Цены на дешевые продукты взлетели в Башкирии

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В июле 2024 года средние потребительские цены на молоко пастеризованное с жирностью 2,5-3,2% составили 71,91 рубля за литр по всему Башкортостану. Это увеличение по сравнению с июлем 2023 года, когда цена составляла 66,33 рубля. В Уфе молоко подорожало до 74,41 рубля за литр — рост на более чем 6 рублей.
Сравнивая другие ключевые продукты питания, можно заметить значительное изменение цен. Например, цена на яйца куриные за десяток достигла 88,98 рублей — это увеличение на более чем 29% относительно уровня декабря 2023 года (59,30 рублей). Сахар-песок тоже не остался в стороне: его цена возросла до 72,56 рублей за килограмм при индексе к декабрю 2023 года в размере 113,63%.
Хлеб из ржаной муки и смеси муки также показал рост цен: сейчас он стоит около 78,86 рублей за килограмм. Этот продукт увеличился в цене примерно на 10%.
Среди других продуктов можно выделить картофель и капусту белокочанную свежую. Цена картофеля возросла до 53,86 рублей за килограмм с индексом к декабрю 2023 года — целых 186%. Капуста подорожала до 44,28 рублей и выросла в цене более чем на треть.
Необходимо отметить и сметану: ее средняя цена теперь составляет впечатляющие 264,88 рублей. Это увеличение произошло при сравнении с ценами 2023 года всего лишь на несколько процентов.
Горох и фасоль также не остались без внимания: их стоимость составила около 62,26 рублей за килограмм с индексом роста к декабрю — более чем +13%.