Дедовский способ предотвратить прорастание картофеля во время хранения

Posted 23 сентября, 08:15
Published 23 сентября, 08:15
Modified 23 сентября, 08:17
Updated 23 сентября, 08:17
Осень подошла к концу, и многие уже завершили сбор урожая. Наступает время задуматься о том, как сохранить картофель до весны. Ведь если неправильно разложить клубни, то урожай может быстро сгнить или прорасти.
Ольга Халина, блогер и эксперт по домоводству, рассказала, как избежать этих проблем и сохранить ваш урожай свежим и вкусным на протяжении всей зимы.
Первым делом, нужно правильно подготовить овощ к хранению.
— После выкапывания урожай следует несколько дней просушить под навесом. Это может быть сарай, гараж или любое другое укрытие, где клубни смогут «подышать» и окрепнуть, — рассказали специалисты Аграрного центра Томской области.
В процессе сушки поврежденные участки затянутся, кожура укрепится, и вы сможете легко отобрать больные и подгнившие клубни.
После этого картофель нужно перебрать на крупный, средний и мелкий. Крупный рекомендуется использовать в первую очередь, так как он склонен к образованию пустот, что может привести к гниению.
— Если хотите дополнительно защитить клубни от гниения, можно обработать их специальным препаратом, например, «Кагатник», — рассказывает Ольга.
Перед тем как засыпать картофель, важно провести его дезинфекцию. Для этого подойдет 3% раствор медного купороса. После обработки обязательно просушите погреб и проверьте вентиляцию.
Оптимальные условия хранения клубней требуют температуры около 2-3 градусов Цельсия при влажности воздуха примерно 80%. Если температура опустится ниже 2 градусов, клубни могут подмерзнуть и приобрести сладкий вкус, а при температуре выше 3 градусов начнут прорастать.
Оптимальное место для хранения картофеля — прохладный и темный подвал или погреб, где температура поддерживается на уровне 4-8°C. Такие условия предотвращают накопление соланина, вредного для здоровья вещества. Чтобы избежать позеленения клубней, важно контролировать освещенность и температуру.
Для хранения картофеля рекомендуется использовать деревянные ящики или закрома, обеспечивающие хорошую вентиляцию. Ящики следует размещать на небольших подставках для циркуляции воздуха. При использовании закромов слой картофеля не должен превышать 1,5 метра.
Если у вас нет погреба, но есть балкон, можно хранить там. Для этого потребуется крепкая герметичная тара, например, ящик с двойным дном и крышкой, заполненный пенопластом или утеплителем. Внутрь ящика можно установить две лампы по 15 ватт для поддержания температуры. Чтобы картофель не зеленел от света, закройте его темной тканью или покрасьте лампы темной краской.
—Помните, что сроки хранения на балконе сокращаются до одного месяца. После этого картофель начнет вянуть или расти, — комментирует эксперт.
Картофель отлично хранится вместе со свеклой. Свекла вбирает излишнюю влагу, предохраняя клубни от загнивания.
Распространено мнение, что регулярная переборка картофеля во время хранения повреждает клубни и наносит им вред. Однако эксперты опровергают это утверждение, подчеркивая важность переборки картофеля зимой для обнаружения и удаления больных или гнилых клубней.
Признаками начинающейся порчи могут служить неприятный запах в хранилище или появление мелких мух. В таких случаях необходимо незамедлительно провести переборку картофеля, чтобы предотвратить распространение гнили на здоровые клубни.
— Идеально проводить эту процедуру каждые 2-3 недели. При переборке обратите внимание на цвет и текстуру клубней: избегайте тех, которые имеют зеленые участки (содержат соланин, вредный для здоровья), мягкие или влажные места (признаки начинающейся гнили), — рекомендует Ольга.
Если вы хотите избежать прорастания, воспользуйтесь дедовским способом: положите в емкость несколько кислых яблок или лимон с глубокими проколами.
— Эти фрукты сдерживают процессы, приводящие к появлению ростков. Также можно использовать мяту, луковую шелуху, листья рябины или сосновые ветки, — поясняет Ольга.
Если на клубнях появились ростки длиннее 3 см, такой картофель уже не пригоден для еды и его можно использовать только для посадки. Если ростки небольшие, их нужно удалить и срезать позеленевшую кожицу.
Ранее эксперты рассказали, как получить удивительный урожай картофеля с двух грядок.