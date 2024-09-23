Дедовский способ предотвратить прорастание картофеля во время хранения

Если у вас нет погреба, но есть балкон, можно хранить там. Для этого потребуется крепкая герметичная тара, например, ящик с двойным дном и крышкой, заполненный пенопластом или утеплителем. Внутрь ящика можно установить две лампы по 15 ватт для поддержания температуры. Чтобы картофель не зеленел от света, закройте его темной тканью или покрасьте лампы темной краской.