Как ухаживать за почвой после сбора картофеля: советы профессиональных агрономов

Картофель истощает почву, поэтому выращивать его на одном и том же месте более 2-3 лет подряд не рекомендуется. После того, как вы убрали урожай, сажать можно практически любые культуры: овощи, зелень, бобовые. Единственное исключение — другие растения семейства пасленовых (томаты, перцы, баклажаны), которые подвержены тем же болезням, что и картошка.