Как ухаживать за почвой после сбора картофеля: советы профессиональных агрономов

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После того, как вы выкопали и убрали картофель, возникает логичный вопрос: что делать с освободившейся землей? Оставить ли ее в покое или необходимо предпринять какие-то действия? Опытный садовод Татьяна Шумовская и эксперты от компании НПО «Биотехсоюз» утверждают, что правильная обработка земли после сбора урожая — залог будущих успехов.
Первое, что нужно сделать, — это тщательно убрать поле, в том числе и от ботвы и от сорняков.
— Удаление остатков растений и сорняков помогает избавиться от вредных насекомых и болезней, таких как фитофтора, которая поражает семейства пасленовых, — объясняют специалисты.
Сделать это можно вручную, если площадь небольшая, или с помощью садовой техники. Главное — не оставлять на поле ничего, что может стать источником заражения в следующем сезоне.
Картофель известен своей способностью истощать почву, поэтому важно восстановить ее плодородность. Лучшие помощники в этом деле — сидераты.
— Сидераты обогащают почву важными микроэлементами, помогают в борьбе с болезнями и вредителями, а также улучшают структуру грунта, — отмечает Татьяна.
Наиболее востребованными сидератами являются горчица, люцерна, клевер, вика, горох и фацелия. Эти растения не только улучшают качество почвы, но и позволяют сэкономить на минеральных удобрениях. К тому же процесс посадки очень прост: семена разбрасывают по участку и слегка присыпают землей.
После первого дождя они начнут прорастать. Через 35-40 дней, когда растения достигнут высоты около 15 см, их необходимо скосить до того, как начнется цветение, и заделать в почву вместе с органическими удобрениями, такими как перегной, компост или навоз.
Картофель истощает почву, поэтому выращивать его на одном и том же месте более 2-3 лет подряд не рекомендуется. После того, как вы убрали урожай, сажать можно практически любые культуры: овощи, зелень, бобовые. Единственное исключение — другие растения семейства пасленовых (томаты, перцы, баклажаны), которые подвержены тем же болезням, что и картошка.
— Правильный севооборот помогает сохранить плодородность почвы и предотвратить накопление болезней и вредителей, — подчеркивают специалисты.
Ранее эксперты поделились как спасти урожай картошки при непрекращающихся дождях.