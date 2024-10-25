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Posted 25 октября, 06:10

Published 25 октября, 06:10

Modified 25 октября, 08:15

Updated 25 октября, 08:15

В Башкирии заметили резкий рост цен

В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов

25 октября 2024, 06:10
Фото: 1MI

В Башкирии заметили резкий рост цен

Согласно данным за второй месяц осени 2024 года, в регионе наблюдается резкий рост цен почти на все продовольственные товары, сообщает в пятницу, 25 октября, статистика Башстата.

По данным выборочного еженедельного мониторинга на 21 октября 2024 года, средние потребительские цены на ряд товаров выросли, и этот тренд не обошел стороной основные продукты, которые жители Республики Башкортостан регулярно покупают. В списке увеличения оказалось около 30 основных продуктов.

Топ-5 продуктов с максимальным увеличением цен

1. Картофель — цена за килограмм составила 34,42 рубля с индексом роста к прошлой неделе в 102,95%.

2. Лук репчатый — его стоимость достигла 32,40 рубля за килограмм (+1,83%).

3. Консервы мясные для детского питания — цена поднялась до 1094,73 рубля с ростом на 1,79%. Продукт незаменим для заботливых родителей.

4. Маргарин — теперь он стоит 225,06 рубля за килограмм (+1,76%). Этот продукт часто используется в выпечке и кулинарии.

5. Вермишель — ее цена составляет 83,36 рубля (рост на 1,63%). Вермишель остается популярной среди домохозяек благодаря своей универсальности.

Остальные продукты

Помимо этих пяти позиций в списке также оказались: твердые и полутвердые сыры (719,15 рублей), яйца куриные (85,31 рублей), творог (398,96 рублей), свежие помидоры (130,54 рублей) и черный чай (1163,17 рублей). Другие товары включают печенье (233,72 рубля), говядину (552,79 рублей), свинину (315,09 рублей) и множество других продуктов — от масла подсолнечного до хлеба и молока увеличились в цене примерно на 1%.

Мнение эксперта

— Цены растут из-за множества факторов: это и изменение затрат на производство товаров, и колебания спроса. Особенно важно понимать влияние сезонности — многие продукты становятся дороже в преддверии зимы, — считают эксперты.
Уфимцы в панике сметают сливочное масло
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Как ранее сообщал Mkset, сливочное масло стало предметом охоты для покупателей. Торговым сетям пришлось усилить меры безопасности из-за участившихся на фоне новостей о дефиците товара краж популярного продукта.

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