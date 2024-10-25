В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов

Posted 25 октября, 06:10
Published 25 октября, 06:10
Modified 25 октября, 08:15
Updated 25 октября, 08:15
По данным выборочного еженедельного мониторинга на 21 октября 2024 года, средние потребительские цены на ряд товаров выросли, и этот тренд не обошел стороной основные продукты, которые жители Республики Башкортостан регулярно покупают. В списке увеличения оказалось около 30 основных продуктов.
1. Картофель — цена за килограмм составила 34,42 рубля с индексом роста к прошлой неделе в 102,95%.
2. Лук репчатый — его стоимость достигла 32,40 рубля за килограмм (+1,83%).
3. Консервы мясные для детского питания — цена поднялась до 1094,73 рубля с ростом на 1,79%. Продукт незаменим для заботливых родителей.
4. Маргарин — теперь он стоит 225,06 рубля за килограмм (+1,76%). Этот продукт часто используется в выпечке и кулинарии.
5. Вермишель — ее цена составляет 83,36 рубля (рост на 1,63%). Вермишель остается популярной среди домохозяек благодаря своей универсальности.
Помимо этих пяти позиций в списке также оказались: твердые и полутвердые сыры (719,15 рублей), яйца куриные (85,31 рублей), творог (398,96 рублей), свежие помидоры (130,54 рублей) и черный чай (1163,17 рублей). Другие товары включают печенье (233,72 рубля), говядину (552,79 рублей), свинину (315,09 рублей) и множество других продуктов — от масла подсолнечного до хлеба и молока увеличились в цене примерно на 1%.
— Цены растут из-за множества факторов: это и изменение затрат на производство товаров, и колебания спроса. Особенно важно понимать влияние сезонности — многие продукты становятся дороже в преддверии зимы, — считают эксперты.
Как ранее сообщал Mkset, сливочное масло стало предметом охоты для покупателей. Торговым сетям пришлось усилить меры безопасности из-за участившихся на фоне новостей о дефиците товара краж популярного продукта.