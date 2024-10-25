В Башкирии взлетели цены на 30 видов продуктов

Помимо этих пяти позиций в списке также оказались: твердые и полутвердые сыры (719,15 рублей), яйца куриные (85,31 рублей), творог (398,96 рублей), свежие помидоры (130,54 рублей) и черный чай (1163,17 рублей). Другие товары включают печенье (233,72 рубля), говядину (552,79 рублей), свинину (315,09 рублей) и множество других продуктов — от масла подсолнечного до хлеба и молока увеличились в цене примерно на 1%.