В Башкирии взлетели цены на продукты

На первом месте по росту цен оказался картофель. Если в январе 2024 года килограмм этого корнеплода стоил 24,35 рубля, то к середине октября его цена подскочила до 33,56 рубля. Скачок роста составил примерно 38%. Такой скачок не мог не отразиться на бюджете семей, ведь картофель — один из основных продуктов на столах многих башкирцев. Следом за картофелем идет сливочное масло. В начале года его стоимость составляла 766,43 рубля за килограмм, а к октябрю она достигла уже 931,79 рубля — произошло увеличение на 21%.