В Башкирии взлетели цены на продукты

Posted 23 октября, 11:04
Published 23 октября, 11:04
Modified 23 октября, 11:19
Updated 23 октября, 11:19
С начала 2024 года в Республике произошло резкое подорожание десяти самых ходовых продуктов. Потребители почувствовали это на собственном кошельке. Специалисты Башстата тщательно следят за изменениями цен и представили список товаров, которые значительно увеличили свою стоимость с начала года.
На первом месте по росту цен оказался картофель. Если в январе 2024 года килограмм этого корнеплода стоил 24,35 рубля, то к середине октября его цена подскочила до 33,56 рубля. Скачок роста составил примерно 38%. Такой скачок не мог не отразиться на бюджете семей, ведь картофель — один из основных продуктов на столах многих башкирцев. Следом за картофелем идет сливочное масло. В начале года его стоимость составляла 766,43 рубля за килограмм, а к октябрю она достигла уже 931,79 рубля — произошло увеличение на 21%.
Также в список попала баранина (кроме бескостного мяса), которая выросла с 633,05 до 726,71 рублей за килограмм (+14%); ржаной хлеб — с 70,84 до 81,37 рублей (+15%); а также пшеничный хлеб и булочные изделия — с 82,30 до 93,50 рублей (+13%).
— Эти изменения могут заставить покупателей задуматься о своем рационе и возможных замещениях привычных продуктов, — считают специалисты.
Не обошлось без роста цен на сосиски и сардельки (+13%), репчатый лук (+12,5%) и молоко пастеризованное (+12,4%). Сметана тоже стала дороже — с 252,44 до 283,75 рублей за килограмм. Даже соль не осталась вне тенденции: её цена возросла с 12,43 до 13,43 рублей.
Как ранее сообщал Mkset, эксперты РИА Рейтинг представили данные анализа благосостояния жителей разных регионов России по итогам 2023 года.