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Published Сегодня, 10:41

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

Когда копать картошку: лучшие дни по лунному календарю

Когда копать картошку в августе: лучшие дни по лунному календарю

21 августа 2024, 10:41
Фото: 1MI
Когда копать картошку: лучшие дни по лунному календарю
Лунный календарь — это не просто суеверие; он оказывает влияние на множество аспектов нашей жизни, включая садоводство. В этом материале расскажем, когда лучше всего собирать картофель в конце лета и начале осени 2024 года, чтобы урожай сохранялся до следующего сезона.

Дачники часто прислушиваются к рекомендациям лунного календаря, особенно весной во время посевной кампании. Однако немногие знают, что фазы Луны также играют важную роль в уборке урожая. Давайте разберемся, какие дни в августе и сентябре 2024 года наиболее благоприятны для копания картошки.

Лунный календарь и картошка

Лунный календарь является незаменимым помощником для садоводов и огородников, помогая им определить оптимальные сроки для посева, посадки и уборки различных культур. Научные исследования подтверждают, что Луна оказывает влияние на рост и развитие растений. Это связано с гравитационными силами Луны, которые воздействуют на движение жидкостей в почве и внутри растений.

Одно из таких исследований было проведено Виктором Мироновым, старшим сотрудником Института биологии Карельского научного центра РАН. В ходе экспериментов Миронов утверждает, что Луна влияет на растения посредством изменения уровней ночного освещения. В периоды полнолуния и новолуния начало ночного света существенно меняется, что, в свою очередь, влияет на фотосинтез и другие биохимические процессы в растениях.

Лунный календарь и картошкаЛунный календарь и картошка
Лунный календарь и картошка
Фото: Изображение Midjourney

Лучшие дни в августе

Обычно в это время созревают среднеспелые сорта картофеля, которые обычно готовы к уборке к концу августа или началу сентября. После окончания цветения рекомендуется дождаться примерно 15-20 дней, а затем добавить еще три недели, прежде чем приступать к копанию.

В конце лета 2024 года наиболее подходящими днями для уборки картофеля, согласно фазам Луны, будут периоды с 14 по 20 августа, а также 25, 29 и 30 августа. В эти дни условия лунного цикла способствуют лучшему сохранению урожая.

Лучшие дни в сентябре

Поздние сорта картофеля убирают в сентябре и даже в октябре. Обычно для определения времени уборки отсчитывают 2,5-4 месяца от даты посадки или ориентируются на состояние ботвы: если ботва высохла, значит, картофель готов к уборке.

Лунный календарь рекомендует делать это 1, 2, с 6 по 11, с 15 по 21, с 23 по 26, а также 29 и 30 сентября. В эти дни Луна находится в фазах, которые способствуют лучшему хранению картофеля и минимальному повреждению клубней при копании.

Почему важно учитывать Лунный календарь?

Многие считают, что Лунный календарь — это просто суеверие, но на самом деле он основан на многовековых наблюдениях и опыте многих поколений огородников.

— Уборка картофеля в соответствии с Лунным календарем помогает уменьшить потери урожая и увеличить его срок хранения. Это особенно важно в условиях нестабильного климата и частых изменений погоды, — отмечает один из садоводов.

Ранее эксперты уже давали рекомендации по выкопке картофеля в дождливый сезон.

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