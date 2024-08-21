Когда копать картошку в августе: лучшие дни по лунному календарю

Обычно в это время созревают среднеспелые сорта картофеля, которые обычно готовы к уборке к концу августа или началу сентября. После окончания цветения рекомендуется дождаться примерно 15-20 дней, а затем добавить еще три недели, прежде чем приступать к копанию.