Разместите этот фрукт рядом с картофелем и клубни перестанут прорастать!

Если у вас нет подходящих условий для хранения картофеля в свежем виде, можно воспользоваться альтернативными методами. Например, картофель можно заморозить, предварительно его очистив и нарезав. Замороженный картофель можно использовать для приготовления супов, рагу и других блюд, но он не подходит для жарки.