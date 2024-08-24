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Posted 24 августа, 11:30

Published 24 августа, 11:30

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Копайте картошку вовремя и храните правильно: советы, которые спасут ваш урожай!

Копайте картошку вовремя и храните правильно: советы, которые спасут ваш урожай!

24 августа 2024, 11:30
Фото: Изображение Midjourney
Копайте картошку вовремя и храните правильно: советы, которые спасут ваш урожай!
Узнайте, когда и как правильно убирать картофель, чтобы сохранить его на зиму. Прочитайте наш гид и не пропустите важные советы от экспертов!

Август и сентябрь — это время, когда дачники начинают задумываться о том, когда же пора выкапывать картошку. Важно не упустить момент и сделать всё правильно, чтобы урожай радовал вас всю зиму. В этом материале мы расскажем, как определить готовность картошки к уборке, какие методы лучше использовать и как правильно хранить корнеплоды зимой.

Как понять, что пришло время копать картошку

Обычно сбор продуктов происходит в конце августа — начале сентября, когда погода благоприятна: тепло и нет продолжительных дождей. Однако точные сроки уборки зависят не только от погодных условий, но и от различий в условиях.

определить три основных категории определения условий по срокам погоды:

  1. Раннеспелые сорта зреют примерно через 50-70 дней после посадки.
  2. Среднеспелые сорта требуют сезона от 70 до 90 дней.
  3. Позднеспелые сорта созревают в течение 90-120 дней.
Как понять, что пришло время копать картошкуКак понять, что пришло время копать картошку
Как понять, что пришло время копать картошку
Фото: Изображение Midjourney

Если вы не знаете, к какому сорту относится ваш картофель, обратите внимание на состояние ботвы. Пожелтение и увядание листьев указывают на то, что клубни готовы к сборке. Также можно провести пробный выкоп: возьмите несколько кустов и осмотрите кожуру картофелина. Если она твердая и не отслаивается, значит, картошка созрела и готова к уборке.

Когда картошку нужно выкапывать немедленно

Есть две ключевые ситуации, когда нужно копать. Во-первых, если в начале сентября наступают ранние заморозки и повреждают зелёные кусты. В этом случае нельзя откладывать уборку, так как растения будут пытаться восстановить повреждённую ботву за счёт питательных веществ клубней.

Во-вторых, если в конце августа затяжные дожди приводят к сильной влажности. В таких условиях картофель может начать гнить прямо в земле, поэтому важно выбрать относительно сухой день и немедленно приступить к копке.

— Высокая влажность в конце августа может спровоцировать возгорание овощей в почве. Поэтому, если вам нужны продолжительные дожди, старайтесь выбирать сухой день для уборки урожая, — предупреждает агроном Алексей Володихин.

Что касается фитофтороза, вопреки распространённому мнению, он не требует немедленной уборки урожая.

— При поражении картофеля фитофторозом рекомендуется срезать и уничтожить всю ботву. Клубни следует оставить в почве на протяжении 3 недель, чтобы они созрели полностью и развили прочную кожуру, которая защитит их от повреждений во время уборки, — советует Алена Волкова.
Как спасти урожай картошки при непрекращающихся дождях: советы и рекомендации
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Приступаем к выкапыванию картошки

В своем видео-блоге семья Чепуренко поделилась важными нюансами, связанными с процессом выкопки картофеля. Они рассказали о правильном времени для уборки урожая, учитывая степень созревания клубней и погодные условия. Также семья поделилась советами по технике выкопки, чтобы минимизировать повреждение клубней и обеспечить их сохранность.

1. Как подготовиться к уборке картофеля

За две недели до начала копки освободите картофельное поле от сорняков. Это облегчит процесс и поможет избежать повреждения клубней. Если ботва еще зеленая, но пришло время сбора, аккуратно скосите ее. Это направит немного питательных веществ в клубы и ускорит их температуру.

2. Лопата против вил: выбор инструмента

Вечный вопрос: чем лучше копать картошку — лопатой или вилами? Лопата может повредить клубни, но согласно этому методу проверки, небольшие срезы быстро заживают. Вилы же меньше повреждают картошку, но если всё-таки проткнут клубень, то он не будет храниться вообще.

Как подготовиться к уборке картофеляКак подготовиться к уборке картофеля
Как подготовиться к уборке картофеля
Фото: Изображение Midjourney

3. Подготовка к хранению

После извлечения земли из клубни нужно оставить на несколько часов в тени для просушки. Затем аккуратно отряхните землю и проведите первичный отбор, удаляя поврежденные экземпляры. Если кожухра еще тонкая из-за дождливой погоды, избегайте сильных трясок, чтобы не повредить клубы.

4. Как правильно храненить картошку

Отобранные для хранения клубни поместите в деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями или в сетчатые мешки. Поместите их на месяц в прохладное (2-3°C) и влажное (90-95%) место для карантина. Это поможет выявить и изолировать гнилые или поврежденные клубы.

5. Идеальные условия хранения

Лучшее место для картошек — подвал или погреб с температурой от +2 до +10°С и хорошей вентиляцией. В средних условиях можно использовать неутепленный балкон, но обязательно накройте ящики или мешки. Важный момент — места с высокой температурой и облучением солнечными лучами, а также защита от грызунов.

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#Ольга Харина#Урожай#Дом#Огород#Сад#Картофель#КЦ#Дом и сад#Огороды#Картошка#Сбор урожая
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