Копайте картошку вовремя и храните правильно: советы, которые спасут ваш урожай!

Август и сентябрь — это время, когда дачники начинают задумываться о том, когда же пора выкапывать картошку. Важно не упустить момент и сделать всё правильно, чтобы урожай радовал вас всю зиму. В этом материале мы расскажем, как определить готовность картошки к уборке, какие методы лучше использовать и как правильно хранить корнеплоды зимой.