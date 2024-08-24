Копайте картошку вовремя и храните правильно: советы, которые спасут ваш урожай!

Posted 24 августа, 11:30
Published 24 августа, 11:30
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Август и сентябрь — это время, когда дачники начинают задумываться о том, когда же пора выкапывать картошку. Важно не упустить момент и сделать всё правильно, чтобы урожай радовал вас всю зиму. В этом материале мы расскажем, как определить готовность картошки к уборке, какие методы лучше использовать и как правильно хранить корнеплоды зимой.
Обычно сбор продуктов происходит в конце августа — начале сентября, когда погода благоприятна: тепло и нет продолжительных дождей. Однако точные сроки уборки зависят не только от погодных условий, но и от различий в условиях.
определить три основных категории определения условий по срокам погоды:
Если вы не знаете, к какому сорту относится ваш картофель, обратите внимание на состояние ботвы. Пожелтение и увядание листьев указывают на то, что клубни готовы к сборке. Также можно провести пробный выкоп: возьмите несколько кустов и осмотрите кожуру картофелина. Если она твердая и не отслаивается, значит, картошка созрела и готова к уборке.
Есть две ключевые ситуации, когда нужно копать. Во-первых, если в начале сентября наступают ранние заморозки и повреждают зелёные кусты. В этом случае нельзя откладывать уборку, так как растения будут пытаться восстановить повреждённую ботву за счёт питательных веществ клубней.
Во-вторых, если в конце августа затяжные дожди приводят к сильной влажности. В таких условиях картофель может начать гнить прямо в земле, поэтому важно выбрать относительно сухой день и немедленно приступить к копке.
— Высокая влажность в конце августа может спровоцировать возгорание овощей в почве. Поэтому, если вам нужны продолжительные дожди, старайтесь выбирать сухой день для уборки урожая, — предупреждает агроном Алексей Володихин.
Что касается фитофтороза, вопреки распространённому мнению, он не требует немедленной уборки урожая.
— При поражении картофеля фитофторозом рекомендуется срезать и уничтожить всю ботву. Клубни следует оставить в почве на протяжении 3 недель, чтобы они созрели полностью и развили прочную кожуру, которая защитит их от повреждений во время уборки, — советует Алена Волкова.
В своем видео-блоге семья Чепуренко поделилась важными нюансами, связанными с процессом выкопки картофеля. Они рассказали о правильном времени для уборки урожая, учитывая степень созревания клубней и погодные условия. Также семья поделилась советами по технике выкопки, чтобы минимизировать повреждение клубней и обеспечить их сохранность.
За две недели до начала копки освободите картофельное поле от сорняков. Это облегчит процесс и поможет избежать повреждения клубней. Если ботва еще зеленая, но пришло время сбора, аккуратно скосите ее. Это направит немного питательных веществ в клубы и ускорит их температуру.
Вечный вопрос: чем лучше копать картошку — лопатой или вилами? Лопата может повредить клубни, но согласно этому методу проверки, небольшие срезы быстро заживают. Вилы же меньше повреждают картошку, но если всё-таки проткнут клубень, то он не будет храниться вообще.
После извлечения земли из клубни нужно оставить на несколько часов в тени для просушки. Затем аккуратно отряхните землю и проведите первичный отбор, удаляя поврежденные экземпляры. Если кожухра еще тонкая из-за дождливой погоды, избегайте сильных трясок, чтобы не повредить клубы.
Отобранные для хранения клубни поместите в деревянные или пластиковые ящики с вентиляционными отверстиями или в сетчатые мешки. Поместите их на месяц в прохладное (2-3°C) и влажное (90-95%) место для карантина. Это поможет выявить и изолировать гнилые или поврежденные клубы.
Лучшее место для картошек — подвал или погреб с температурой от +2 до +10°С и хорошей вентиляцией. В средних условиях можно использовать неутепленный балкон, но обязательно накройте ящики или мешки. Важный момент — места с высокой температурой и облучением солнечными лучами, а также защита от грызунов.
Ранее эксперты рассказали как подготовить погреб к хранению урожая.