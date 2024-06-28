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Дешевые овощи дорожают в Башкирии

Дешевые овощи дорожают в Башкирии

28 июня 2024, 07:40
Фото: 1MI
За неделю значительно изменились цены на популярные продукты, сообщает Башкортостанстат.

Аналитики оценили изменение средней стоимости продуктов на прилавках магазинов в Башкирии за прошедшую неделю и представили актуальные на 24 июня данные. 17 категорий продуктов прибыли в цене, две — остались на прежнем уровне, а еще 23 категории — подешевели.

Согласно подсчетам сотрудников службы статистики, за неделю в регионе заметнее всего подорожали картофель (+8,8%, ₽80,78/кг), свежие огурцы (+8,6%, ₽40,19/кг) и морковь (+5,2%, ₽60/кг). Значительно сбавили в цене бананы (-3,01%, ₽150,23/кг), свежая капуста (-2,95%, ₽34,29/кг) и гречка (-2,39%, ₽51,29/кг). На прежнем уровне остались цены на баранину и печенье — ₽696,53 и ₽228,06, соответственно.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Продукты#Цены#Бананы#Картофель#Огурцы#Морковь#Капуста#Гречка
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