Дешевые овощи дорожают в Башкирии

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Аналитики оценили изменение средней стоимости продуктов на прилавках магазинов в Башкирии за прошедшую неделю и представили актуальные на 24 июня данные. 17 категорий продуктов прибыли в цене, две — остались на прежнем уровне, а еще 23 категории — подешевели.
Согласно подсчетам сотрудников службы статистики, за неделю в регионе заметнее всего подорожали картофель (+8,8%, ₽80,78/кг), свежие огурцы (+8,6%, ₽40,19/кг) и морковь (+5,2%, ₽60/кг). Значительно сбавили в цене бананы (-3,01%, ₽150,23/кг), свежая капуста (-2,95%, ₽34,29/кг) и гречка (-2,39%, ₽51,29/кг). На прежнем уровне остались цены на баранину и печенье — ₽696,53 и ₽228,06, соответственно.