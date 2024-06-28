Дешевые овощи дорожают в Башкирии

Аналитики оценили изменение средней стоимости продуктов на прилавках магазинов в Башкирии за прошедшую неделю и представили актуальные на 24 июня данные. 17 категорий продуктов прибыли в цене, две — остались на прежнем уровне, а еще 23 категории — подешевели.