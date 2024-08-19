Как спасти урожай картошки при непрекращающихся дождях: советы и рекомендации

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Когда дожди продолжаются, а сроки сбора уже подошли, многие огородники начинают паниковать. Возникает естественный вопрос: что будет с картошкой, если её выкопать в мокрую землю? Ответим на этот вопрос вместе с экспертами и опытными садоводами.
Считается, что оптимальное время для выкапывания картошки наступает после 25 августа. К этому моменту кожура клубней уже достаточно грубая, что обеспечивает их долгосрочное хранение. Однако многие начинающие огородники паникуют, что если не успеть выкопать урожай до дождей, то он сгниет. Так говорят и многие профессионалы:
— Картошку лучше выкопать раньше, если дожди не прекращаются. Иначе вы рискуете потерять весь урожай, — рассказывает профессиональный агроном Алексей Володихин.
Но все же клубни можно копать не только в сухую погоду, но и в дождливую. Конечно, если есть выбор, то лучше приступать к работам в солнечный день. Сухой и рассыпчатый грунт гораздо удобнее, чем тяжелая и мокрая земля. Но если сроки поджимают, а хорошей погоды все нет, то приступать к выкапыванию нужно несмотря на ненастье.
Долгое нахождение овоща во влажной почве негативно сказывается на его сохранности. Влага — идеальная среда для развития фитофторы, грибкового заболевания, которое приводит к гниению. Поэтому важно вовремя выкопать картофель и правильно его просушить.
— Однажды копали картошку в дождь, так и не дождавшись хорошей погоды. Вы знаете, запомнила этот день на всю свою жизнь. Мокрая земля тяжелая, тем, кто работает с лопатой, не позавидуешь. Мне же, как всегда, досталась работа крота — выискивателя. Тоже было не сладко: без копешки было бы совсем туго, да и ей работать по влажной земле тяжело. Так что, по-моему, лучше уж копать под дождем, чем потерять от влажности весь урожай, — делится своим опытом один из садоводов на форуме.
Первый и наиболее важный шаг — рыхление междурядий.
— Рыхление междурядий — это лишний труд, и многие дачники им пренебрегают. Очень зря! Прорыхлив почву, вы дадите доступ кислорода к корнеплодам, в результате кожица на них будет огрубевать намного быстрее, — подтверждает Алексей Володихин.
Дожди и полив создают жесткую корку на поверхности земли, которая не пропускает воздух к корням и клубням. Прорыхлив почву, вы обеспечите доступ кислорода, что ускорит огрубение кожуры. Это важно делать примерно за неделю до предполагаемой даты копки, которую лучше назначить на относительно сухой день.
Когда вы выкопаете картошку из влажной земли, она будет покрыта слоем грунта. Не спешите счищать его. Тонкая кожица легко повредится, и такой овощь не будет долго храниться. Вместо этого оставьте корнеплоды в хорошо проветриваемом помещении для просушки, но не на солнце. После этого аккуратно стряхните сухую землю с картошки. Этот метод поможет сохранить целостность кожуры и продлить срок хранения.
После выкапывания нужно искусственное дозревание.
— На две-три недели оставьте урожай в прохладном, хорошо проветриваемом и затемненном помещении, — рекомендует эксперт.
В таких условиях на клубнях начнет образовываться грубая кожура, что очень важно для их дальнейшего хранения.
После того, как картошка дозрела, ее необходимо тщательно перебрать. Удалите все гнилые, разрезанные или пораженные фитофторой клубни. На постоянное хранение отправляется только здоровая картошка без пятен и признаков болезней. Такой подход гарантирует, что ваш урожай сохранится до следующего сезона.
Если вы всё-таки выкопали картофель в дождь и боитесь, что он может сгнить: