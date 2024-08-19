Как спасти урожай картошки при непрекращающихся дождях: советы и рекомендации

Но все же клубни можно копать не только в сухую погоду, но и в дождливую. Конечно, если есть выбор, то лучше приступать к работам в солнечный день. Сухой и рассыпчатый грунт гораздо удобнее, чем тяжелая и мокрая земля. Но если сроки поджимают, а хорошей погоды все нет, то приступать к выкапыванию нужно несмотря на ненастье.