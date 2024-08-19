mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:05

Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Спасайте урожай: как сохранить картошку при затяжных дождях

Как спасти урожай картошки при непрекращающихся дождях: советы и рекомендации

19 августа 2024, 10:05
Фото: 1MI
Спасайте урожай: как сохранить картошку при затяжных дождях
Август в этом году выдался на редкость дождливым во многих регионах России. Для дачников это настоящее испытание, ведь урожай картошки под угрозой. Что делать, если клубни еще не дозрели, а затяжные дожди продолжают заливать землю?

Когда дожди продолжаются, а сроки сбора уже подошли, многие огородники начинают паниковать. Возникает естественный вопрос: что будет с картошкой, если её выкопать в мокрую землю? Ответим на этот вопрос вместе с экспертами и опытными садоводами.

Основные Риски

Считается, что оптимальное время для выкапывания картошки наступает после 25 августа. К этому моменту кожура клубней уже достаточно грубая, что обеспечивает их долгосрочное хранение. Однако многие начинающие огородники паникуют, что если не успеть выкопать урожай до дождей, то он сгниет. Так говорят и многие профессионалы:

— Картошку лучше выкопать раньше, если дожди не прекращаются. Иначе вы рискуете потерять весь урожай, — рассказывает профессиональный агроном Алексей Володихин.

Но все же клубни можно копать не только в сухую погоду, но и в дождливую. Конечно, если есть выбор, то лучше приступать к работам в солнечный день. Сухой и рассыпчатый грунт гораздо удобнее, чем тяжелая и мокрая земля. Но если сроки поджимают, а хорошей погоды все нет, то приступать к выкапыванию нужно несмотря на ненастье.

В каких случаях нужно выкапывать картошку раньше времени: советы эксперта
Узнать подробнее

Долгое нахождение овоща во влажной почве негативно сказывается на его сохранности. Влага — идеальная среда для развития фитофторы, грибкового заболевания, которое приводит к гниению. Поэтому важно вовремя выкопать картофель и правильно его просушить.

— Однажды копали картошку в дождь, так и не дождавшись хорошей погоды. Вы знаете, запомнила этот день на всю свою жизнь. Мокрая земля тяжелая, тем, кто работает с лопатой, не позавидуешь. Мне же, как всегда, досталась работа крота — выискивателя. Тоже было не сладко: без копешки было бы совсем туго, да и ей работать по влажной земле тяжело. Так что, по-моему, лучше уж копать под дождем, чем потерять от влажности весь урожай, — делится своим опытом один из садоводов на форуме.
Долгое нахождение овоща во влажной почве негативно сказывается на его сохранности.Долгое нахождение овоща во влажной почве негативно сказывается на его сохранности.
Долгое нахождение овоща во влажной почве негативно сказывается на его сохранности.
Фото: Изображение Midjourney

Подготовка к уборке

Рыхление междурядий

Первый и наиболее важный шаг — рыхление междурядий.

— Рыхление междурядий — это лишний труд, и многие дачники им пренебрегают. Очень зря! Прорыхлив почву, вы дадите доступ кислорода к корнеплодам, в результате кожица на них будет огрубевать намного быстрее, — подтверждает Алексей Володихин.

Дожди и полив создают жесткую корку на поверхности земли, которая не пропускает воздух к корням и клубням. Прорыхлив почву, вы обеспечите доступ кислорода, что ускорит огрубение кожуры. Это важно делать примерно за неделю до предполагаемой даты копки, которую лучше назначить на относительно сухой день.

Не стряхивайте землю

Когда вы выкопаете картошку из влажной земли, она будет покрыта слоем грунта. Не спешите счищать его. Тонкая кожица легко повредится, и такой овощь не будет долго храниться. Вместо этого оставьте корнеплоды в хорошо проветриваемом помещении для просушки, но не на солнце. После этого аккуратно стряхните сухую землю с картошки. Этот метод поможет сохранить целостность кожуры и продлить срок хранения.

Дозревание

После выкапывания нужно искусственное дозревание.

— На две-три недели оставьте урожай в прохладном, хорошо проветриваемом и затемненном помещении, — рекомендует эксперт.

В таких условиях на клубнях начнет образовываться грубая кожура, что очень важно для их дальнейшего хранения.

Переборка

После того, как картошка дозрела, ее необходимо тщательно перебрать. Удалите все гнилые, разрезанные или пораженные фитофторой клубни. На постоянное хранение отправляется только здоровая картошка без пятен и признаков болезней. Такой подход гарантирует, что ваш урожай сохранится до следующего сезона.

Необычные способы спасения урожаяНеобычные способы спасения урожая
Необычные способы спасения урожая
Фото: Изображение Midjourney

Необычные способы спасения

Если вы всё-таки выкопали картофель в дождь и боитесь, что он может сгнить:

  • Используйте вентиляторы: перед установкой вентиляторов убедитесь, что помещение, где хранится картофель, хорошо проветривается и не слишком влажно. Идеальная температура для хранения составляет около 8-10°C. Не направляйте вентиляторы прямо на картофель, чтобы избежать пересушивания и повреждения кожуры.
  • Применяйте солому: выберите сухую, чистую солому, которая не содержит семян сорняков или вредителей. На полу хранилища равномерно расстелите слой соломы толщиной около 10-15 см. Это создаст воздушную подушку, которая поможет изолировать картофель от холода и влаги. Регулярно проверяйте состояние соломы и заменяйте её, если она начнет становиться влажной. Также следите за температурой и влажностью в хранилище.
  • Обрабатывайте йодом: разведите 1-2 капли йода в 1 литре воды. Полученный раствор должен иметь слабо-фиолетовый цвет. Погрузите каждый клубень картофеля в раствор на несколько секунд, затем аккуратно вытрите его сухой тканью или бумажным полотенцем. После обработки дайте клубням полностью высохнуть, затем храните их в сухом, прохладном месте.
Читайте также:
Как подготовить погреб к хранению урожая: полное руководство для садоводовСтарый совет советских сантехников: как быстро избавиться от засора в раковинеКак умная светодиодная лента может преобразить ваш дом: 7 идей для интерьера
#Ольга Харина#Урожай#Дом#Сад#Картофель#КЦ#Дом и сад#Уборка урожая
Подпишитесь
Установлена причина ЧП в Стерлитамаке
Сегодня, 09:58
В Башкирии тысячу раз «накосячили» с нацпроектами
Сегодня, 10:32
Аудитора Газпрома взяла ФСБ в Башкирии
Сегодня, 11:30
Хабиров прокатился на троллейбусе за ₽34 млн
Сегодня, 11:56
Скандальную чиновницу не удалось отправить за решётку в Башкирии
Сегодня, 12:19
Уфимцев травили палёными сигаретами
Сегодня, 12:47