Алкоголь подорожал в Башкирии

Эксперты «БашСтата» подсчитали, как изменились цены в Башкирии и городах региона за июль 2024 года. Стоимость товаров и услуг с начала года увеличилась в регионе на 4,89%, за месяц — на 1,27%. За период январь–июль 2024 года цена минимальной продуктовой корзины в Башкирии увеличилась на 9%, достигнув ₽5 847 рублей. Есть и срез по городам Республики Башкортостан. Дороже всего товары и услуги, что не удивительно, обойдутся жителям регионального центра. В Уфе стоимость минимального набора продуктов на человека составляет ₽6 136 рублей. Чуть дешевле обходится выживание в Сибае — ₽6 031 рубль. В Нефтекамске минимальный набор продуктов обойдется в ₽5 850 рублей, а в Стерлитамаке — ₽5 915 рублей.



Проведен анализ динамики цен на популярные продукты. За месяц в Башкирии выросли цены на водку (+1,8%), пиво, шампанское, коньяк и вина — от +0,6% до +2,9%. Подорожала и популярная закуска. Так, увеличились цены на картофель (+20,4%), репчатый лук (+10,4%) и капусту (+22,7%). А вот кормить детей и собак стало дешевле. Цены на свиные кости и детское молоко за месяц упали на 1,6% и 3,3%, соответственно.



Напомним, годовая инфляция в Башкирии достигла в июле 2024 года отметки в 8,76%. В последний раз настолько высокий рост цен фиксировали в феврале 2023 года — тогда Нацбанк отчитался об уровне инфляции в 9,66%.