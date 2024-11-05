Исследование

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Ноябрь
Массовое отравление в Уфе — стали известны подробности
5 ноября, 05:10
Октябрь
Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже
22 октября, 20:11
В Уфе взлетели цены на 25 популярных продуктов
15 октября, 04:20
Уфимский прецедент перевернет всю интернет-торговлю
3 октября, 18:41
Сентябрь
«Зачем работать, когда и так платят!»
25 сентября, 16:43
Выжить в Башкирии — более ₽4000 в месяц
16 сентября, 07:59
Уфимки сбегают от мужей и детей под предлогом работы
10 сентября, 16:03
Август
Каждый третий в Башкирии — бизнесмен
26 августа, 08:33
Цена на квартиры в Уфе шокируют
20 августа, 09:50
Роскачество выбрало ТОП самых лучших стиральных порошков
15 августа, 10:40
Роскачество выявило худшие спреи для защиты от комаров и клещей
14 августа, 11:42
Топ детских порошков: пятна от травы и грязь мгновенно исчезают с вещей
13 августа, 09:09
Зарплаты в Башкирии подняли на 31%
7 августа, 09:51
Июль
Японские ученые разгадали тайну долголетия самок
23 июля, 13:09
Ядовитую «незамерзайку» продавали в Уфе
19 июля, 11:33
Почему жизнь в Башкирии подорожала на 3,2%
16 июля, 09:11
Два города Башкирии попали в топ-100 по зарплатам
8 июля, 08:04
Муть течет из кранов в Башкирии
3 июля, 13:39
Июнь
Как в Краснодарском крае: ученые рассказали, как изменится погода в Уфе через 60 лет
26 июня, 05:03
Цены на квартиры в Уфе взлетели на 13%
Аналитики оценили динамику стоимости вторичного жилья в крупных городах России, сообщает «Циан».
25 июня, 11:19

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