Уфимки сбегают от мужей и детей под предлогом работы

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Одинокие мужчины и замужние мамы больше остальных сотрудников любят командировки. К такому выводу пришёл портал SuperJob после опроса среди жителей Уфы.
В целом долгие служебные выезды приходятся по нраву 65% экономически активным горожанам. Особенно командировки любят уфимцы-инженеры, юристы и занятые в сфере медицины. Как ни странно, женщины предпочитают такие служебные поручения больше мужчин — положительно о командировках высказались 70% представительниц прекрасной половины человечества против 60% представителей сильного пола.
Между тем в нелюбви к командировкам признались 15% уфимцев, некоторые же и вовсе с оценкой затруднились — для них всё зависит от того, куда придётся отправиться.