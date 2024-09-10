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Уфимки сбегают от мужей и детей под предлогом работы

Уфимки сбегают от мужей и детей под предлогом работы

10 сентября 2024, 16:03
Фото: 1MI
Новое исследование аналитиков от вторника, 10 сентября, среди жителей башкирской столицы поражает своими выводами.

Одинокие мужчины и замужние мамы больше остальных сотрудников любят командировки. К такому выводу пришёл портал SuperJob после опроса среди жителей Уфы.

В целом долгие служебные выезды приходятся по нраву 65% экономически активным горожанам. Особенно командировки любят уфимцы-инженеры, юристы и занятые в сфере медицины. Как ни странно, женщины предпочитают такие служебные поручения больше мужчин — положительно о командировках высказались 70% представительниц прекрасной половины человечества против 60% представителей сильного пола.

Между тем в нелюбви к командировкам признались 15% уфимцев, некоторые же и вовсе с оценкой затруднились — для них всё зависит от того, куда придётся отправиться.

Уфимцы хотят нереальных зарплат
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Ранее аналитики выяснили, какую зарплату жители башкирской столицы считают «нормальной».

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