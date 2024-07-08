Два города Башкирии попали в топ-100 по зарплатам

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
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Updated Сегодня, 08:08
Уфа заняла 42 строчку рейтинга зарплат в крупных городах России. По данным авторов исследования, сотрудники сферы «Профессиональная и научная деятельность» в Уфе получают ₽99 000 в месяц. Еще один город Башкирии — Стерлитамак — попал в список на 96 строчку. Эксперты высчитали, что сотрудники сферы «Транспортировка и хранение» получают в месяц ₽55 000.
В тоже время, банкиры из Казани с зарплатой в ₽103 000 позволили столице Татарстана занять 37 строчку списка. Казань заняла самую высокую позицию в рейтинге среди городов Приволжского Федерального округа.
Эксперты РИА Рейтинг утверждают, что в России сохранился рост средней номинальной зарплаты. Так, в первом квартале 2024 года он составил 19,5%. В среднем по стране зарплата составляет ₽80 600.
Аналитики отмечают, что самые высокие зарплаты в стране у рабочих в добывающей отрасли из Южно-Сахалинска (₽443 000). Также в топ-3 попали банкиры из Москвы (₽294 000) и чиновники из Салехарда (₽209 000). Аутсайдеры списка — чиновники и рабочие из Майкопа, Элисты и Тамбова. Они получают до ₽53 000.
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, кому в Уфе платят по ₽100 000.
Методология рейтинга
В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где занято не менее 3% работников города. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за первый квартал 2024 года. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест). При расчетах учтена выплата подоходного налога.