mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Два города Башкирии попали в топ-100 по зарплатам

Два города Башкирии попали в топ-100 по зарплатам

8 июля 2024, 08:04
Фото: 1MI
Эксперты подсчитали уровень доходов жителей сотни крупных городов России в 2024 года и ранжировали их, сообщает РИА Рейтинг.

Уфа заняла 42 строчку рейтинга зарплат в крупных городах России. По данным авторов исследования, сотрудники сферы «Профессиональная и научная деятельность» в Уфе получают ₽99 000 в месяц. Еще один город Башкирии — Стерлитамак — попал в список на 96 строчку. Эксперты высчитали, что сотрудники сферы «Транспортировка и хранение» получают в месяц ₽55 000.

В тоже время, банкиры из Казани с зарплатой в ₽103 000 позволили столице Татарстана занять 37 строчку списка. Казань заняла самую высокую позицию в рейтинге среди городов Приволжского Федерального округа.

Эксперты РИА Рейтинг утверждают, что в России сохранился рост средней номинальной зарплаты. Так, в первом квартале 2024 года он составил 19,5%. В среднем по стране зарплата составляет ₽80 600.

Аналитики отмечают, что самые высокие зарплаты в стране у рабочих в добывающей отрасли из Южно-Сахалинска (₽443 000). Также в топ-3 попали банкиры из Москвы (₽294 000) и чиновники из Салехарда (₽209 000). Аутсайдеры списка — чиновники и рабочие из Майкопа, Элисты и Тамбова. Они получают до ₽53 000.

Напомним, ранее Mkset сообщал о том, кому в Уфе платят по ₽100 000.


Методология рейтинга

В исследовании рассмотрены зарплаты постоянных сотрудников по полному кругу организаций в сферах деятельности, где занято не менее 3% работников города. Оценка оплаты труда в отраслях произведена на основе данных официальной статистики по средним заработным платам за первый квартал 2024 года. В рейтинге представлены 100 крупнейших городов России (столицы регионов и города с наибольшей численностью жителей и рабочих мест). При расчетах учтена выплата подоходного налога.

Читайте также:
Мэру Уфы осталось немногоСБУ завела дело на Радия Хабирова и Ратмира МавлиеваКаждый десятый в Башкирии — нищий
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Доходы#Новости Башкирии#Новости Уфы#Казань#Москва#Зарплаты#Работа#Татарстан#Эксперты#Исследование#Салехард#РИА Рейтинг#Номинальная зарплата#Квартал#Южно-сахалинск
Подпишитесь
Черное море: полное разочарование — очень дорого и многолюдно
Сегодня, 05:00
Алсу подала в суд иск о разделе имущества с бывшим мужем
Сегодня, 05:08
«Беды большой нет»: Шакшинский мост перекроют ещё два раза
Сегодня, 08:27
Пострадавшие при взрыве в Стерлитамаке остаются в тяжёлом состоянии
Сегодня, 08:03
Пьяный водитель убил сожительницу в Башкирии
Сегодня, 07:48
Виновник ДТП подставил женщину в Башкирии
Сегодня, 07:53