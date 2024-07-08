Два города Башкирии попали в топ-100 по зарплатам

Эксперты РИА Рейтинг утверждают, что в России сохранился рост средней номинальной зарплаты. Так, в первом квартале 2024 года он составил 19,5%. В среднем по стране зарплата составляет ₽80 600.



Аналитики отмечают, что самые высокие зарплаты в стране у рабочих в добывающей отрасли из Южно-Сахалинска (₽443 000). Также в топ-3 попали банкиры из Москвы (₽294 000) и чиновники из Салехарда (₽209 000). Аутсайдеры списка — чиновники и рабочие из Майкопа, Элисты и Тамбова. Они получают до ₽53 000.



Напомним, ранее Mkset сообщал о том, кому в Уфе платят по ₽100 000.





