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Posted 3 октября, 18:41

Published 3 октября, 18:41

Modified 4 октября, 06:56

Updated 4 октября, 06:56

Уфимский прецедент перевернет всю интернет-торговлю

Уфимский прецедент перевернет всю интернет-торговлю

3 октября 2024, 18:41
Фото: 1MI
Роспотребнадзор смог доказать в суде незаконность требования продавца сделать заказ на установленную им сумму, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в четверг, 3 октября.

Недовольный клиент обратился с жалобой на один из интернет-магазинов, занимающийся реализацией садоводческой продукции. Житель Башкортостана собирался приобрести товаров на 684₽, однако при оформлении заказа обнаружил, что продавец в качестве минимальной суммы для совершения сделки указал 1398₽.

В Роспотребнадзоре такое ограничение сочли нарушением пп. 5 п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, согласно которому продавец не имеет права добавлять в условия договора необходимость приобретения других товаров. Ведомство отправило иск в Привокзальный райсуд города Тулы, где требования надзорного органа удовлетворили — интернет-магазин после этого условия совершения заказа изменил.

Бизнес Башкирии обесценивается
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Ранее Mkset публиковал данные исследования, согласно которому бизнес в Башкирии за шесть месяцев 2024 года заработал меньше, чем за первое полугодие 2023 года — разница составила почти 25%.

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