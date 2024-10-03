Уфимский прецедент перевернет всю интернет-торговлю

Posted 3 октября, 18:41
Published 3 октября, 18:41
Modified 4 октября, 06:56
Updated 4 октября, 06:56
Недовольный клиент обратился с жалобой на один из интернет-магазинов, занимающийся реализацией садоводческой продукции. Житель Башкортостана собирался приобрести товаров на 684₽, однако при оформлении заказа обнаружил, что продавец в качестве минимальной суммы для совершения сделки указал 1398₽.
В Роспотребнадзоре такое ограничение сочли нарушением пп. 5 п. 2 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, согласно которому продавец не имеет права добавлять в условия договора необходимость приобретения других товаров. Ведомство отправило иск в Привокзальный райсуд города Тулы, где требования надзорного органа удовлетворили — интернет-магазин после этого условия совершения заказа изменил.
Ранее Mkset публиковал данные исследования, согласно которому бизнес в Башкирии за шесть месяцев 2024 года заработал меньше, чем за первое полугодие 2023 года — разница составила почти 25%.