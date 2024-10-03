Уфимский прецедент перевернет всю интернет-торговлю

Недовольный клиент обратился с жалобой на один из интернет-магазинов, занимающийся реализацией садоводческой продукции. Житель Башкортостана собирался приобрести товаров на 684₽, однако при оформлении заказа обнаружил, что продавец в качестве минимальной суммы для совершения сделки указал 1398₽.