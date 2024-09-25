Posted 25 сентября, 16:43
Published 25 сентября, 16:43
Modified 25 сентября, 17:37
Updated 25 сентября, 17:37
Результаты опроса SuperJob гласят, что средний желаемый размер ежемесячной выплаты у горожан составляет ₽41,3 тысячи. Идея безусловного базового дохода за счёт продажи «народного достояния» — полезных ископаемых России — близка 53% уфимцев. Лишь 12% экономически активного населения Уфы уверена, что введение такой меры лишь увеличит число тунеядцев. «Зачем работать, когда и так платят», считают несогласные с назначением безусловной выплаты уфимцы. Остальные 35% воздержались от категоричного ответа.
Ранее Mkset сообщал результаты опроса среди уфимцев о том, как они относятся к рабочим командировкам. Как выяснилось, самую большую страсть к подобным поездкам в городе питают одинокие мужчины и замужние матери.