«Зачем работать, когда и так платят!»

Половина уфимцев хочет получать доход от богатств России

Каждый второй житель башкирской столицы уверен в том, что государство обязано каждый месяц выплачивать им фиксированную сумму — такие выводы по итогам исследования сделали аналитики одного из сервисов по поиску работы в среду, 25 сентября.