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Posted 25 сентября, 16:43

Published 25 сентября, 16:43

Modified 25 сентября, 17:37

Updated 25 сентября, 17:37

Половина уфимцев хочет получать доход от богатств России

«Зачем работать, когда и так платят!»

25 сентября 2024, 16:43
Фото: 1MI

Половина уфимцев хочет получать доход от богатств России

Каждый второй житель башкирской столицы уверен в том, что государство обязано каждый месяц выплачивать им фиксированную сумму — такие выводы по итогам исследования сделали аналитики одного из сервисов по поиску работы в среду, 25 сентября.

Результаты опроса SuperJob гласят, что средний желаемый размер ежемесячной выплаты у горожан составляет ₽41,3 тысячи. Идея безусловного базового дохода за счёт продажи «народного достояния» — полезных ископаемых России — близка 53% уфимцев. Лишь 12% экономически активного населения Уфы уверена, что введение такой меры лишь увеличит число тунеядцев. «Зачем работать, когда и так платят», считают несогласные с назначением безусловной выплаты уфимцы. Остальные 35% воздержались от категоричного ответа.

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Ранее Mkset сообщал результаты опроса среди уфимцев о том, как они относятся к рабочим командировкам. Как выяснилось, самую большую страсть к подобным поездкам в городе питают одинокие мужчины и замужние матери.

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