Каждый третий в Башкирии — бизнесмен

По данным авторов экономического и социологического исследования, в 2023 году в Башкирии доля занятых в сферах малого и среднего бизнеса, в том числе — с учётом индивидуальных предпринимателей, составила 36,6%. В людях — это 633 400 человек из населения Башкирии. За год прирост занятых в малом и среднем бизнесе в Республике Башкортостан составил 11,9%. Все эти показатели позволили региону занять 50 строчку в сводном рейтинге субъектов Российской Федерации.



Лидером по приросту занятых в малом и среднем бизнесе за 2023 год стала Калмыкия — прирост в 66,1%. Больше всего бизнесменов оказалось в Санкт-Петербурге — 62,9%, или двое из трех человек. Самая большая занятость в сфере МСП оказалась, ожидаемо, в Москве — свыше 4,8 млн человек.



Татарстан занял место в топ-20, оказавшись на 17 строчке списка по итогам 2023 года.