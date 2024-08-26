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Published Сегодня, 08:33

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Updated Сегодня, 08:35

Каждый третий в Башкирии — бизнесмен

Каждый третий в Башкирии — бизнесмен

26 августа 2024, 08:33
Республика Башкортостан заняла 50 место в рейтинге вовлеченности жителей регионов России в малый и средний бизнес по итогам 2023 года, сообщает РИА Рейтинг.

По данным авторов экономического и социологического исследования, в 2023 году в Башкирии доля занятых в сферах малого и среднего бизнеса, в том числе — с учётом индивидуальных предпринимателей, составила 36,6%. В людях — это 633 400 человек из населения Башкирии. За год прирост занятых в малом и среднем бизнесе в Республике Башкортостан составил 11,9%. Все эти показатели позволили региону занять 50 строчку в сводном рейтинге субъектов Российской Федерации.

Лидером по приросту занятых в малом и среднем бизнесе за 2023 год стала Калмыкия — прирост в 66,1%. Больше всего бизнесменов оказалось в Санкт-Петербурге — 62,9%, или двое из трех человек. Самая большая занятость в сфере МСП оказалась, ожидаемо, в Москве — свыше 4,8 млн человек.

Татарстан занял место в топ-20, оказавшись на 17 строчке списка по итогам 2023 года.

В Башкирии снизили налоги до 1%
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Напомним, депутаты Башкирии на три года снизили налоги до 1%. Но такое послабление в части бизнеса ввели только в одном городе. Так хотят подстегнуть развитие бизнеса на отдельно взятой территории.

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