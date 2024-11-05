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Posted 5 ноября, 05:10

Published 5 ноября, 05:10

Modified 5 ноября, 07:39

Updated 5 ноября, 07:39

Число госпитализированных с отравлением растёт в Уфе

Массовое отравление в Уфе — стали известны подробности

5 ноября 2024, 05:10
Фото: 1MI.

Число госпитализированных с отравлением растёт в Уфе

В Уфе продолжается расследование группового случая кишечной инфекции среди работников завода, сообщает во вторник, 5 ноября, Минздрав Башкирии.

По информации, предоставленной Роспотребнадзором, с 3 ноября начато санитарно-эпидемиологическое расследование, связанное с группой случаев кишечной инфекции среди сотрудников Уфимского завода ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение». Основной акцент делается на проверку пищеблока и буфета предприятия, где могла произойти вспышка заболевания.

— В инфекционную больницу Уфы было госпитализировано 10 человек, один выписан. Девятеро находятся в состоянии средней тяжести, — сообщает пресс-служба Минздрава Башкирии.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии активно занимаются исследованием проб пищевой продукции и сырья, чтобы выяснить источник заражения. Также проводится обследование персонала завода. Временно приостановлена деятельность пищеблока и буфета до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал Mkset, санитарные врачи уверяют, что угроза распространения инфекции отсутствует. Эпидемиологическое расследование продолжается под контролем Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

Массовое отравление в Уфе — что известно к этому часу
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