Массовое отравление в Уфе — стали известны подробности

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии активно занимаются исследованием проб пищевой продукции и сырья, чтобы выяснить источник заражения. Также проводится обследование персонала завода. Временно приостановлена деятельность пищеблока и буфета до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства происшествия.