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Posted 22 октября, 20:11

Published 22 октября, 20:11

Modified 22 октября, 20:13

Updated 22 октября, 20:13

Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже

Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже

22 октября 2024, 20:11
Фото: 1MI
Инфляция продолжает бить по рынку недвижимости в Башкирии — согласно исследованию «Известий», столица региона оказалась в авангарде российских городов по росту стоимости аренды жилья.

По данным аналитиков, средние цены на долгосрочный съём в Уфе за год увеличились на 59,9%. С таким показателем башкирская столица оказывается через запятую с Красноярском (+54,5%) и Ростовом-на-Дону (+41,1%). Такую ситуацию на рынке эксперты связали с высоким спросом на жильё и малым предложением среди бюджетных вариантов.

Ипотека без льгот не нужна Башкирии
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Ранее Mkset публиковал исследование о том, что жители Башкирии стали реже брать ипотеки — резкое падение спроса на долгосрочное кредитование в регионе наблюдается после отмены программы льготной ипотеки. Кроме того, свою роль сыграло ужесточение условий действующих программ.

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