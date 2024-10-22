Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже

Posted 22 октября, 20:11
Published 22 октября, 20:11
Modified 22 октября, 20:13
Updated 22 октября, 20:13
По данным аналитиков, средние цены на долгосрочный съём в Уфе за год увеличились на 59,9%. С таким показателем башкирская столица оказывается через запятую с Красноярском (+54,5%) и Ростовом-на-Дону (+41,1%). Такую ситуацию на рынке эксперты связали с высоким спросом на жильё и малым предложением среди бюджетных вариантов.
Ранее Mkset публиковал исследование о том, что жители Башкирии стали реже брать ипотеки — резкое падение спроса на долгосрочное кредитование в регионе наблюдается после отмены программы льготной ипотеки. Кроме того, свою роль сыграло ужесточение условий действующих программ.