Снять квартиру в Уфе стало на 60% дороже

По данным аналитиков, средние цены на долгосрочный съём в Уфе за год увеличились на 59,9%. С таким показателем башкирская столица оказывается через запятую с Красноярском (+54,5%) и Ростовом-на-Дону (+41,1%). Такую ситуацию на рынке эксперты связали с высоким спросом на жильё и малым предложением среди бюджетных вариантов.