Муть течет из кранов в Башкирии

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Вода необычного оттенка полилась из кранов в Стерлитамаке во вторник, 2 июля. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора провели отбор и исследовали пробы питьевой воды из распределительной сети. По итогам экспертизы было установлено, что вода соответствует нормативам микробиологических показателей. При этом специалисты зафиксировали превышение нормы мутности и цветности жидкости.
В настоящий момент по данному факту проводится процедура согласования внеплановой проверки с прокуратурой.
Гражданам рекомендуется отставить воду, применять бытовые фильтры для её очистки, а также отдавать предпочтение бутилированной либо упакованной воде для питья и готовки пищи.