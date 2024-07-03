Муть течет из кранов в Башкирии

Вода необычного оттенка полилась из кранов в Стерлитамаке во вторник, 2 июля. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора провели отбор и исследовали пробы питьевой воды из распределительной сети. По итогам экспертизы было установлено, что вода соответствует нормативам микробиологических показателей. При этом специалисты зафиксировали превышение нормы мутности и цветности жидкости.