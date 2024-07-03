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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Муть течет из кранов в Башкирии

Муть течет из кранов в Башкирии

3 июля 2024, 13:39
Фото: 1MI
Мутная и цветная вода полилась из кранов в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вода необычного оттенка полилась из кранов в Стерлитамаке во вторник, 2 июля. В связи с этим сотрудники Роспотребнадзора провели отбор и исследовали пробы питьевой воды из распределительной сети. По итогам экспертизы было установлено, что вода соответствует нормативам микробиологических показателей. При этом специалисты зафиксировали превышение нормы мутности и цветности жидкости.

В настоящий момент по данному факту проводится процедура согласования внеплановой проверки с прокуратурой.

Гражданам рекомендуется отставить воду, применять бытовые фильтры для её очистки, а также отдавать предпочтение бутилированной либо упакованной воде для питья и готовки пищи.

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