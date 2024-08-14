Роскачество выявило худшие спреи для защиты от комаров и клещей

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Эффективность, безопасность и достоверность маркировки — вот три главных критерия, по которым эксперты оценивали репелленты. Но, к сожалению, идеального средства они так и не нашли. Какие же из них заслуживают доверия, а какие стоит обходить стороной?
Репеллент — это вещество, которое отпугивает насекомых, не убивая их. В отличие от инсектицидов, которые уничтожают насекомых, эти средства от комаров просто делают вас невидимыми для опасных насекомых. Основные действующие компоненты отпугивающих спреев:
Эксперты Роскачества тестировали разные бренды по нескольким параметрам: длительность действия, эффективность против комаров и клещей, безопасность для кожи и одежды, а также достоверность маркировки (соответствие составу). Для проверки эффективности использовали специальный контейнер с голодными комарами, а для безопасности — лабораторные тесты на животных.
Среди исследованных товаров абсолютным лидером стал продукт марки «Дэта». Он показал высокие результаты по всем параметрам: эффективность, безопасность и достоверность маркировки. В первую пятерку также вошли средства торговых марок «Тайга», Drago Family, OFF! и Help. Эти репелленты набрали более 4,4 балла из 5 возможных.
К сожалению, не все средства справляются со своей задачей. В антитоп вошли препараты, которые набрали менее 2,5 балла. Это ТМ Super BAT, Mosquitall, Argus и Nadzor. Основные проблемы этих средств связаны с низкой эффективностью и недостоверностью маркировки.
Длительность действия: основной недостаток большинства репеллентов — их недолговечность. Эти средства нужно наносить чаще, чем указано на упаковке. Длительность действия спреев оставляет желать лучшего у 18 торговых марок.
Эффективность против насекомых: у товаров восьми торговых марок коэффициент отпугивающего действия оказался низким. Это означает, что часть комаров всё равно попытается вас укусить, независимо от того, сколько препарата вы нанесёте.
Маркировка: в 7 из 20 проверенных спреев содержание основного активного компонента (ДЭТА) оказалось ниже указанного на этикетке. В нескольких продуктах обнаружены незаявленные инсектициды, представляющие потенциальную угрозу для здоровья.
Безопасность: у репеллентов 13 торговых марок не обнаружено местнораздражающего действия. Однако, у 7 продуктов выявлены несоответствия установленным санитарным нормам. Некоторые из этих средств могут вызывать кожное раздражение и даже привести к слепоте при попадании в глаза.
Как выбрать средство от комаров?