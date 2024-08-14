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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Топ репеллентов: как выбрать средство, которое действительно защитит от комаров

Роскачество выявило худшие спреи для защиты от комаров и клещей

14 августа 2024, 11:42
Фото: Изображение Midjourney
Топ репеллентов: как выбрать средство, которое действительно защитит от комаров
Как выбрать эффективное средство, которое действительно защитит вас и ваших близких? На этот вопрос ответило исследование 20-ти самых популярных и продаваемых репеллентов.

Эффективность, безопасность и достоверность маркировки — вот три главных критерия, по которым эксперты оценивали репелленты. Но, к сожалению, идеального средства они так и не нашли. Какие же из них заслуживают доверия, а какие стоит обходить стороной?

Что такое репеллент и как он работает?

Репеллент — это вещество, которое отпугивает насекомых, не убивая их. В отличие от инсектицидов, которые уничтожают насекомых, эти средства от комаров просто делают вас невидимыми для опасных насекомых. Основные действующие компоненты отпугивающих спреев:

  • ДЭТА — самый популярный и эффективный компонент, но он может быть токсичен, особенно для детей.
  • IR3535 менее токсичен и чаще используется в детских отпугивающих препаратах.
  • Эфирные масла — натуральный, но менее эффективный вариант.

Как проводилось исследование?

Эксперты Роскачества тестировали разные бренды по нескольким параметрам: длительность действия, эффективность против комаров и клещей, безопасность для кожи и одежды, а также достоверность маркировки (соответствие составу). Для проверки эффективности использовали специальный контейнер с голодными комарами, а для безопасности — лабораторные тесты на животных.

Репеллент — это вещество, которое отпугивает насекомых, не убивая их. В отличие от инсектицидов, которые уничтожают насекомых, репелленты просто делают вас невидимыми для комаров и клещей.Репеллент — это вещество, которое отпугивает насекомых, не убивая их. В отличие от инсектицидов, которые уничтожают насекомых, репелленты просто делают вас невидимыми для комаров и клещей.
Репеллент — это вещество, которое отпугивает насекомых, не убивая их. В отличие от инсектицидов, которые уничтожают насекомых, репелленты просто делают вас невидимыми для комаров и клещей.
Фото: Изображение Midjourney

Топ лучших

Среди исследованных товаров абсолютным лидером стал продукт марки «Дэта». Он показал высокие результаты по всем параметрам: эффективность, безопасность и достоверность маркировки. В первую пятерку также вошли средства торговых марок «Тайга», Drago Family, OFF! и Help. Эти репелленты набрали более 4,4 балла из 5 возможных.

  1. Дэта — 4.69 балла
  2. Тайга — 4.64 балла
  3. Drago Family — 4.59 балла
  4. OFF! — 4.59 балла
  5. Help — 4.41 балла

Антитоп

К сожалению, не все средства справляются со своей задачей. В антитоп вошли препараты, которые набрали менее 2,5 балла. Это ТМ Super BAT, Mosquitall, Argus и Nadzor. Основные проблемы этих средств связаны с низкой эффективностью и недостоверностью маркировки.

  1. Super BAT
  2. Mosquitall
  3. Argus
  4. Nadzor
Основные замечания к репеллентамОсновные замечания к репеллентам
Основные замечания к репеллентам
Фото: Изображение Midjourney

Основные замечания к средствам от насекомых

Длительность действия: основной недостаток большинства репеллентов — их недолговечность. Эти средства нужно наносить чаще, чем указано на упаковке. Длительность действия спреев оставляет желать лучшего у 18 торговых марок.

Эффективность против насекомых: у товаров восьми торговых марок коэффициент отпугивающего действия оказался низким. Это означает, что часть комаров всё равно попытается вас укусить, независимо от того, сколько препарата вы нанесёте.

Маркировка: в 7 из 20 проверенных спреев содержание основного активного компонента (ДЭТА) оказалось ниже указанного на этикетке. В нескольких продуктах обнаружены незаявленные инсектициды, представляющие потенциальную угрозу для здоровья.

Безопасность: у репеллентов 13 торговых марок не обнаружено местнораздражающего действия. Однако, у 7 продуктов выявлены несоответствия установленным санитарным нормам. Некоторые из этих средств могут вызывать кожное раздражение и даже привести к слепоте при попадании в глаза.

Как выбрать средство от комаров?

  1. Проверьте дату изготовления: чем свежее средство, тем более эффективным оно будет.
  2. Изучите состав: если в составе указано ДЭТА, обратите внимание на её процентное содержание.
  3. Проверяйте маркировку: ищите слово «репеллент» и удостоверение о государственной регистрации.
  4. Читайте отзывы и рейтинги: ориентируйтесь на место товара в рейтинге Роскачества.
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#Ольга Харина#Комары#Исследование#Дом#КЦ#Дом и сад
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