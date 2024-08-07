Зарплаты в Башкирии подняли на 31%

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
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Сферами с самыми быстрорастущими зарплатами в Башкирии с начала лета 2024 года оказались строительство, производство и сельское хозяйство.
По оценке авторов обзора рынка вакансий в Башкирии, поиск кадров становится все более и более дорогостоящим удовольствием для работодателей. Из-за нехватки рук в реальном секторе экономике и квалифицированных кадров организациям приходится бороться за персонал рублем. Так, с начала 2024 года среднюю зарплату на востребованные в Башкирии профессии подняли, согласно описаниям вакансий, на 31%. Средняя предлагаемая месячная заработная плата в регионе на начало августа составляет ₽66 000. Для сравнения, по России — ₽69 500, но с динамикой роста с начала года всего в 22%.
Заметнее всего рекрутеры сражаются за кадры в сфере строительства, где предлагаемая зарплата выросла на 44% до ₽123 800, в среде «синих» воротничков — рост на 53% до ₽121 700, а также на производстве — увеличение на 59% до ₽125 300.