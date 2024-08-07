Зарплаты в Башкирии подняли на 31%

По оценке авторов обзора рынка вакансий в Башкирии, поиск кадров становится все более и более дорогостоящим удовольствием для работодателей. Из-за нехватки рук в реальном секторе экономике и квалифицированных кадров организациям приходится бороться за персонал рублем. Так, с начала 2024 года среднюю зарплату на востребованные в Башкирии профессии подняли, согласно описаниям вакансий, на 31%. Средняя предлагаемая месячная заработная плата в регионе на начало августа составляет ₽66 000. Для сравнения, по России — ₽69 500, но с динамикой роста с начала года всего в 22%.