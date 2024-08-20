mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

Цена на квартиры в Уфе шокируют

Цена на квартиры в Уфе шокируют

20 августа 2024, 09:50
Фото: 1MI
Аналитики «Яндекса» сравнили стоимость недвижимости в Москве и регионах — публикуем итоги исследования.

В число российских мегаполисов с самыми низкими ценами на жильё в июле попала столица Башкирии. Специалисты утверждают, что средняя цена на студию в уфимской новостройке составляла ₽4,2 млн. Уступает Уфа в рейтинге Перми (₽3,5 млн) и Воронежу (₽4,1 млн).

Исследование также гласит о том, что медианная стоимость «трёшки» в башкирской столицы в июле достигла ₽9,5 млн. Для сравнения, московская трёхкомнатная квартира стоила ₽27,1 млн.

Снесут 125 домов ради огромных высоток: что известно о застройке вокруг мечети в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются застроить высотками огромный квартал в районе мечети «Ар-Рахим». Ради этого на участке снесут частный сектор и несколько многоквартирных домов. Что известно о масштабном плане застройки — в материале Mkset.

Читайте также:
Инфляция в Башкирии бьёт рекордыВ Уфе поднимают цены на электричкиКвартиры в Уфе дорожают быстрее Москвы
#Общество#Уфа#Деньги#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Цены#Инфляция#Недвижимость#Квартиры#Новостройки#Кризис
Подпишитесь
Снесут 125 домов ради огромных высоток: что известно о застройке вокруг мечети в Уфе
Сегодня, 04:50
Когда кончится СВО — заявление Лаврова
Сегодня, 13:00
Покупателям автотоваров из Уфы предоставят гарантию
Сегодня, 12:46
Задержанный в трусах проректор останется под арестом в Башкирии
Сегодня, 12:10
«Выпил чуть-чуть»: в Уфе пьяный гонщик отправил троих детей в больницу
Сегодня, 12:50
Что за лев этот тигр: царскую повозку заметили в Башкирии
Сегодня, 11:15