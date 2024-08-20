Цена на квартиры в Уфе шокируют

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются застроить высотками огромный квартал в районе мечети «Ар-Рахим». Ради этого на участке снесут частный сектор и несколько многоквартирных домов. Что известно о масштабном плане застройки — в материале Mkset.