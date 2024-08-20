Цена на квартиры в Уфе шокируют

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
В число российских мегаполисов с самыми низкими ценами на жильё в июле попала столица Башкирии. Специалисты утверждают, что средняя цена на студию в уфимской новостройке составляла ₽4,2 млн. Уступает Уфа в рейтинге Перми (₽3,5 млн) и Воронежу (₽4,1 млн).
Исследование также гласит о том, что медианная стоимость «трёшки» в башкирской столицы в июле достигла ₽9,5 млн. Для сравнения, московская трёхкомнатная квартира стоила ₽27,1 млн.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе собираются застроить высотками огромный квартал в районе мечети «Ар-Рахим». Ради этого на участке снесут частный сектор и несколько многоквартирных домов. Что известно о масштабном плане застройки — в материале Mkset.