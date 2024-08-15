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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Стиральные порошки: что скрывают популярные бренды?

Роскачество выбрало ТОП самых бесполезных стиральных порошков

15 августа 2024, 10:40
Фото: Изображение Midjourney
Стиральные порошки: что скрывают популярные бренды?
Эксперты Роскачества провели масштабное исследование и выявили, на какие порошки даже не стоит тратить деньги, а какие отстирывают практически всё.

Когда мы идем в магазин за стиральным порошком, нас часто интересуют два главных вопроса: насколько хорошо он отстирывает и безопасен ли он для здоровья. Если с первым вопросом все более-менее понятно — достаточно просто попробовать его в деле, то второй вопрос часто остается без ответа. Разберемся вместе, что же на самом деле скрывают упаковки популярных брендов стиральных порошков.

Исследования Роскачества

Эксперты Роскачества провели масштабное исследование стиральных порошков. В ходе этих исследований оценивались 31 популярный бренд, включая как отечественные, так и зарубежные продукты.

Первое, что радует, — ни один из исследованных порошков не нарушил законодательство и все они признаны безопасными. Это означает, что при выборе порошка можно сосредоточиться на его эффективности, а не беспокоиться о здоровье.

Лучшие порошки 2018 года

В 2018 году порошок Burti Color стал лидером, набрав наибольшее количество баллов. На втором месте оказался отечественный «Аист», который стал единственным обладателем российского Знака качества среди товаров этой категории.

Как изменилось качество?

В 2020 году качество некоторых порошков значительно изменилось: одни улучшились, а другие ухудшились. Например, «Аист» занял первое место в общем рейтинге, сместив Burti на вторую позицию. Dosia и Ariel, которые ранее находились внизу списка, теперь разделяют 3-4 места. Производители этих порошков учли рекомендации Роскачества и устранили недостатки.

Что должно входить в состав?

Стиральные порошки состоят из разных компонентов:

  • Поверхностно-активные вещества (ПАВ): это главные компоненты, которые помогают смыть грязь с одежды. Они разбивают молекулы загрязнений на мелкие кусочки, чтобы вода могла их унести.
  • Фосфаты: эти вещества делают воду мягче, так как при жесткой воде, грязь не смывается так хорошо. К тому же фосфаты помогают ПАВам работать лучше.
  • Цеолиты: маленькие губки, которые поглощают соли из воды и удерживают грязь, чтобы она не вернулась обратно в ткань.
  • Энзимы: это еще одни «помощники» для ПАВов, которые разрушают разные виды загрязнений, например, от еды или пота.
  • Стабилизаторы цвета: вещества защищающие цвета одежды.
  • Оптические отбеливатели: они делают белую одежду еще белее и светлее, создавая иллюзию чистоты. Они не отбеливают цветные вещи, но могут сделать их ярче.

Топ лучших и худших порошков

Лучшие порошки:

  1. Аист — 84,09% пользователей рекомендует.
  2. Burti Color — 60% пользователей рекомендует.
  3. Ariel — 70% пользователей рекомендует.
  4. Dosia — 66,67% пользователей рекомендует.

Худшие порошки:

  1. Econel — отстирывает жир только на 28%.
  2. Meine Liebe — 28% отстирывания жира.
  3. Луч автомат — отстирывает жир на 34%.
Эксперты Роскачества установили, что все исследованные порошки не оказывают раздражающего действия на кожу, не вызывают аллергии и интоксикации.Эксперты Роскачества установили, что все исследованные порошки не оказывают раздражающего действия на кожу, не вызывают аллергии и интоксикации.
Эксперты Роскачества установили, что все исследованные порошки не оказывают раздражающего действия на кожу, не вызывают аллергии и интоксикации.
Фото: Изображение Midjourney

Разбираем мифы про стирку

Существует множество мифов о вреде стиральных порошков. Однако эксперты Роскачества установили, что все исследованные порошки не оказывают раздражающего действия на кожу, не вызывают аллергии и интоксикации. Тем не менее, остаются еще некоторые важные критерии, которые следует учитывать при выборе средства для стирки:

Сколько раз нужно полоскать белье?

Ответ: трех циклов полоскания обычно достаточно для удаления остатков моющих средств из ткани. Добавление еще двух циклов часто не требуется, так как после трех полосканий в ткани остается минимальное количество химических веществ, которые могли бы причинить вред. Более того, частая и интенсивная стирка может негативно сказаться на состоянии белья, приводя к его износу и потере внешнего вида.

Хорошо ли порошки удаляют пятна?

Ответ: да, но не все пятна одинаково. Лучше всего порошки справляются с пятнами от крови, а с жирными пятнами могут помочь специальные средства или порошки, указанные как эффективные против жира (например, «Аист», «Биолан», Burti и Dosia).

Влияют ли порошки на качество ткани?

Ответ: после многократных стирок (около 25) ткани могут потерять цвет и стать менее прочными, но это связано не только с порошком, но и с температурой стирки и качеством самой ткани. Порошки сами по себе не вызывают образование катышков.

Сколько пены должно быть при стирке?

Ответ: идеальный уровень пены при стирке составляет до 180 мм. Если же пены образуется чрезмерно много, как это наблюдается при использовании порошков «Зифа» и Sarma, это может нанести вред стиральной машине — привести к перегрузке и повреждению внутренних компонентов устройства, что в конечном итоге сократит срок его службы и потребует дополнительных затрат на ремонт или замену.

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#Ольга Харина#Исследование#КЦ#Дом и сад#Уборка#Культура чистоты#Исследования
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