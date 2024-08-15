Роскачество выбрало ТОП самых бесполезных стиральных порошков

Когда мы идем в магазин за стиральным порошком, нас часто интересуют два главных вопроса: насколько хорошо он отстирывает и безопасен ли он для здоровья. Если с первым вопросом все более-менее понятно — достаточно просто попробовать его в деле, то второй вопрос часто остается без ответа. Разберемся вместе, что же на самом деле скрывают упаковки популярных брендов стиральных порошков.