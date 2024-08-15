Роскачество выбрало ТОП самых бесполезных стиральных порошков

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Когда мы идем в магазин за стиральным порошком, нас часто интересуют два главных вопроса: насколько хорошо он отстирывает и безопасен ли он для здоровья. Если с первым вопросом все более-менее понятно — достаточно просто попробовать его в деле, то второй вопрос часто остается без ответа. Разберемся вместе, что же на самом деле скрывают упаковки популярных брендов стиральных порошков.
Эксперты Роскачества провели масштабное исследование стиральных порошков. В ходе этих исследований оценивались 31 популярный бренд, включая как отечественные, так и зарубежные продукты.
Первое, что радует, — ни один из исследованных порошков не нарушил законодательство и все они признаны безопасными. Это означает, что при выборе порошка можно сосредоточиться на его эффективности, а не беспокоиться о здоровье.
В 2018 году порошок Burti Color стал лидером, набрав наибольшее количество баллов. На втором месте оказался отечественный «Аист», который стал единственным обладателем российского Знака качества среди товаров этой категории.
В 2020 году качество некоторых порошков значительно изменилось: одни улучшились, а другие ухудшились. Например, «Аист» занял первое место в общем рейтинге, сместив Burti на вторую позицию. Dosia и Ariel, которые ранее находились внизу списка, теперь разделяют 3-4 места. Производители этих порошков учли рекомендации Роскачества и устранили недостатки.
Стиральные порошки состоят из разных компонентов:
Лучшие порошки:
Худшие порошки:
Существует множество мифов о вреде стиральных порошков. Однако эксперты Роскачества установили, что все исследованные порошки не оказывают раздражающего действия на кожу, не вызывают аллергии и интоксикации. Тем не менее, остаются еще некоторые важные критерии, которые следует учитывать при выборе средства для стирки:
Ответ: трех циклов полоскания обычно достаточно для удаления остатков моющих средств из ткани. Добавление еще двух циклов часто не требуется, так как после трех полосканий в ткани остается минимальное количество химических веществ, которые могли бы причинить вред. Более того, частая и интенсивная стирка может негативно сказаться на состоянии белья, приводя к его износу и потере внешнего вида.
Ответ: да, но не все пятна одинаково. Лучше всего порошки справляются с пятнами от крови, а с жирными пятнами могут помочь специальные средства или порошки, указанные как эффективные против жира (например, «Аист», «Биолан», Burti и Dosia).
Ответ: после многократных стирок (около 25) ткани могут потерять цвет и стать менее прочными, но это связано не только с порошком, но и с температурой стирки и качеством самой ткани. Порошки сами по себе не вызывают образование катышков.
Ответ: идеальный уровень пены при стирке составляет до 180 мм. Если же пены образуется чрезмерно много, как это наблюдается при использовании порошков «Зифа» и Sarma, это может нанести вред стиральной машине — привести к перегрузке и повреждению внутренних компонентов устройства, что в конечном итоге сократит срок его службы и потребует дополнительных затрат на ремонт или замену.